– 원도심 남동구 구월동 대규모 개발 호재 진행되며 가치 이동 ‘가속’

– 변화 시작 알리는 옛 롯데백화점 부지 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 4월 분양 예정

한동안 송도·청라·검단 등 신도시 개발에 집중됐던 인천 부동산 시장이 최근 원도심으로 무게 중심을 옮기고 있다. 실제 인천에서는 남동구, 부평구 등 기존 원도심 일대의 개발이 속도를 내는 가운데, 특히 남동구에서는 구월동 일대가 대형 개발 호재가 잇따르면서 기대가 커지는 모습이다.

인천 부동산 업계에 따르면, 인천시 남동구 구월동에서는 주거, 교통, 인프라 등 전 분야에 걸쳐 개발 호재가 이어지고 있다. 먼저 옛 롯데백화점 부지의 주거개발이 탄력을 받고 있다. 이곳은 현대엔지니어링이 시공을 맡아 최고 39층 주상복합 단지를 공급할 예정이다.

또 인천도시공사는 구월동 일대 약 220만㎡ 토지를 개발하는 ‘구월아이시티 조성사업’을 추진하고 있다. 이곳은 약 1만6,000가구, 3만9,000여명의 거주가 계획돼 있으며, 문화와 창업을 결합한 복합 공간, 건강의료특화도시로 조성될 예정이다.

이 밖에도 구월동에서는 옛 구월 농수산물시장 부지를 복합타운으로 개발하는 사업과 인천종합버스터미널과 롯데백화점을 연계해 쇼핑·업무·주거·문화가 공존하는 복합문화공간으로 개발하는 사업도 추진되고 있다.

구월동에는 교통 호재도 예정돼 있다. 대표적으로 인천시청역(인천1·2호선 환승역)에는 송도에서 마석을 잇는 GTX-B 노선의 정차가 예정돼 있어 교통 편의성이 크게 확대될 전망이다. 특히 GTX-B 노선 개통 시에는 여의도, 용산, 서울역 등 서울 도심 주요지역 이동 시간이 크게 단축될 예정이다.

이뿐만 아니다. 구월동 일대는 인프라 개발에 대한 청사진도 공개됐다. 특히 인천시는 구월동에 전국 최초로 스마트디자인 특구를 조성한다는 계획이다. ‘스마트디자인 특구 조성사업’은 과학기술정보통신부의 ‘스마트빌리지 보급 및 확산 사업’에 선정된 국비 공모사업으로, 스마트 기술과 공공디자인을 융합해 원도심 주민에게 최적화된 도시환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

한 업계 관계자는 “구월동 일대는 주거 개발과 교통, 인프라 확충이 동시에 이뤄지면서 기존 편의시설이 갖춰진 장점과 맞물려 기대감이 높아지고 있다”며 “특히 구월동 변화의 시작을 알릴 옛 롯데백화점 부지의 개발이 본궤도에 오르면서, 이에 대한 관심이 집중되고 있다”고 전했다.

실제 현대엔지니어링은 롯데백화점 부지 개발을 통해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 오는 4월 분양할 예정이라고 밝혔다. 단지는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 전용면적 84·101㎡, 총 496세대 규모로 조성되며, 타입별 세대수는 ▲84㎡A 248세대 ▲84㎡B 124세대 ▲101㎡ 124세대다.

힐스테이트 구월아트파크는 쾌적성과 편리함을 두루 갖춘 입지 여건이 돋보인다. 특히 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 역세권 단지로 교통편의성이 우수하며, GTX-B 노선의 정차가 예정된 인천시청역(인천1·2호선 환승역)도 한 정거장 거리에 위치해 서울 접근성 및 교통 편의성은 더욱 확대될 전망이다.

특히 GTX-B 노선 개통 시, 단지에서 예술회관역을 이용하면 여의도, 서울역 등 서울 도심 주요지역을 약 20~30분내로 이동할 수 있다.

또한 바로 앞에는 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 자리하고 있고, 승학산, 인천애뜰 등 녹지공간도 가깝다. 여기에 주변에는 롯데백화점 인천점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 이미 인프라가 갖춰져 있고, 단지 내 약 6,337평의 대규모 상업시설이 함께 구성될 예정이어서 주거 편의성도 높다.

힐스테이트 구월아트파크는 인천 원도심 부활의 신호탄을 알리는 상징성에 걸맞은 특화 설계도 적용된다. 커튼월룩 특화 외관 설계를 통해 랜드마크 가치를 강화했으며, 남향 위주 배치와 전세대 4Bay 판상형 설계 적용했다. 또한 맞통풍 구조(일부세대 제외)로 채광 및 통풍, 개방감이 뛰어나며, 타입별로는 현관 및 복도 팬트리, 파우더룸, 드레스룸 등을 구성해 수납공간과 공간활용성을 확대할 예정이다.

한 부동산 전문가는 “구월동 변화를 이끌어갈 ‘힐스테이트 구월아트파크’는 향후 일대 주거가치 상승을 주도할 가능성이 크다”며 “우수한 입지에 1군 브랜드의 가치가 더해진 만큼, 분양에 대한 수요층의 관심은 더욱 높아질 것”이라고 말했다.

한편, 힐스테이트 구월아트파크의 견본주택은 인천광역시 남동구 구월동 일대에 마련되며 4월 중 오픈 예정이다.