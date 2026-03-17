[헤럴드경제=김주리 기자] 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 하루 앞둔 오는 20일부터 서울 시내 17개 지하철 역사의 물품 보관함이 폐쇄된다.

17일 서울교통공사는 테러 가능성에 대비해 오는 20일 오전 5시부터 22일 오전 1시까지 공연이 열리는 종로구 광화문광장 인근 역의 물품 보관함 운영을 중지한다고 밝혔다. 운영 중지 시간 동안에는 신규 이용과 물품 회수 등 사용이 모두 제한된다.

물품 보관함 폐쇄 대상은 종각역(1호선), 시청역(1·2호선), 종로3가역(1·3·5호선), 을지로입구역(2호선), 안국역(3호선), 경복궁역(3호선), 광화문역(5호선), 서울역(1·4호선), 동대문역사문화공원역(2·4·5호선), 명동역(4호선) 등 17개 역이다.

공사는 물품 보관함을 이용한 폭탄 테러 가능성 등을 염두에 두고 지난 11일 서울경찰청과 협의해 이같이 결정했다.

2012년 핵안보정상회의와 2024년 윤석열 전 대통령의 탄핵심판 선고 당시에도 서울 시내의 지하철역 물품 보관함이 폐쇄된 바 있다.

공사 관계자는 “별도의 짐 보관소를 운영할 계획은 없다”며 “공식 지하철 앱 ‘또타 지하철’과 역사에 안내문을 부착하는 등 온오프라인 사전 안내를 강화하겠다”고 밝혔다.