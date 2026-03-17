생닭발은 수입 금지 품목…열처리 가공품만 허용 수입 위생 평가 및 등록제로 불량 축산물 유입 차단

[헤럴드경제=최은지 기자] 최근 중국 일부 식품 공장에서 과산화수소를 사용해 닭발을 표백했다는 사실이 알려지며 위생 논란이 일고 있는 가운데, 식품의약품안전처가 해당 제품의 국내 수입 사례는 없다고 공식 확인했다.

17일 식약처는 전날 중국 국영 방송 CCTV의 소비자 고발 프로그램 ‘3·15 완후이’를 통해 보도된 중국산 표백 닭발 및 이를 원료로 한 가공품의 국내 유입 여부를 점검한 결과, 수입된 사례가 없다고 발표했다.

중국 현지 보도에 따르면, 일부 가공업체는 닭발을 더 하얗고 신선하게 보이게 하기 위해 식용으로 금지된 과산화수소를 사용해 표백 처리를 한 것으로 드러났다. 잠입 취재 과정에서 오수가 고인 바닥에 닭발을 방치하거나 작업자가 신발로 닭발을 밟는 등 극도로 비위생적인 환경이 포착돼 큰 충격을 안겼다. 과산화수소는 강한 산화 작용을 하는 화학물질로, 장기 섭취 시 간과 신장에 손상을 줄 수 있다.

이와 관련해 식약처는 국내 축산물 수입 규정상 중국산 생닭발은 수입 자체가 불가능하다고 설명했다. 현행 ‘수입식품안전관리 특별법’ 등에 따르면 닭발을 포함한 축산물은 정부의 수입 위생 평가를 거쳐 허용된 품목만 들여올 수 있으며, 수입 전 식약처에 해외작업장 등록을 마쳐야 한다. 현재 중국산 닭고기 중에서는 열처리된 가금육 가공품만 수입이 허용된 상태다.

식약처 관계자는 “중국산 생닭발은 관련 규정에 따라 수입 허용 국가 및 품목에 해당하지 않아 원천적으로 유입이 차단돼 있다”며 “앞으로도 국내로 수입되는 식품의 안전성을 면밀히 살펴 국민들이 안심하고 먹거리를 소비할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.