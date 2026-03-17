국민안전참여단, 이달 16~26일 100명 모집 ‘80명 모집’ 교량안전 국민감시단 첫 도입

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 국민이 직접 고속도로 주요 시설물 점검에 참여하는 ‘국민안전 참여단’과 교량 인근 주민이 노후 교량을 상시 모니터링하는 ‘교량안전 국민감시단’을 모집한다고 17일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 국민안전 참여단은 한국도로공사가 관리하는 중대시민재해 대상 시설물을 국민이 직접 점검하고 위험 요소를 신고해 재해를 선제적으로 예방하는 안전 파트너 역할을 한다.

고속도로 안전 활동에 관심 있는 국민 누구나 지원 가능하며, 선발인원은 총 100명이다. 선정된 참여자는 사전교육을 받은 후 3월부터 12월까지 고속도로 시설물 상시 점검 및 신고 등 활동을 수행한다.

선발된 인원에게는 위촉장과 함께 활동 실적에 따른 활동비(월 최대 10만원)를 지급하고, 실적이 우수한 참여자 8명에게 포상금 총 400만원을 12월 중에 지급할 계획이다.

신청방법은 공사 홈페이지 공지 사항에서 참가신청서를 내려받아 전자우편으로 접수하면 된다.

지난해 국민안전 참여단은 교량 구조부 균열, 중앙분리대 콘크리트 파손 등 총 912건의 위험요인을 발굴·조치해 고속도로 중대시민재해 예방에 기여했다. 우수활동자에게 총 380만원의 포상금 및 상위 6명에게 사장 표창을 수여했다.

또한 공사는 노후 교량(30년 이상)의 급증으로 하부 도로 낙하물 사고예방을 위해 교량안전 국민감시단을 올해 처음으로 도입한다. 교량안전 국민감시단은 노후 교량의 위험징후를 조기에 발견·신고하도록, 교량별 인근 주민 1인을 매칭해 일상생활과 밀착된 상시 모니터링 모델로 운영하는 것이 특징이다.

위험징후 발견 시 사진·영상 촬영 후 모바일로 간편하게 신고하면 전문가의 정밀진단 후 후속 조치를 시행한다.

모집 대상은 서울·경기·경남·부산·울산·경주 지역 내 고속도로 교량 인근 주민 80명 내외를 선발한다. 선정된 참여자는 사전교육을 받은 후 4월부터 12월까지 활동을 수행한다. 참여자는 활동비 월 10만원(모든 전담교량 월 2회 이상 점검·신고시)을 지급받으며, 12월 중 우수활동자 10명에게 총 370만원의 포상금을 지급할 예정이다.

신청방법은 국민안전 참여단과 동일하다. 선발기준은 국민안전 참여단과 교량안전 감시단 모두 자기소개서 및 관련분야 경력·자격증 등을 고려해 선발한다.

이상재 한국도로공사 사장 직무대행은 “국민안전 참여단은 고속도로 안전 사각지대를 해소하는 데 중요한 역할을 해왔다”며 “올해는 새롭게 시행하는 교량안전 국민감시단에도 많은 국민이 참여해 고속도로 안전을 향상시키는 정책 파트너가 되어주길 바란다”고 밝혔다.