[헤럴드경제=김주리 기자] 코스피가 작년 한 해 76%의 상승률을 기록하는 등 역대급 불장이 펼쳐진 가운데, 국내 증권사의 임직원이 대표이사보다 더 많은 보수를 지급받은 사례가 속출했다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성증권 노혜란 패밀리오피스금융센터1지점 영업지점장은 지난해 총 18억1700만원을 받아 이 증권사 연봉 1위에 올랐다.

노 지점장의 이 가운데 16억8500만원이 상여금으로, 일회성 소득이 연봉 대부분을 차지했다.

삼성증권 사업보고서에 따르면 “노혜란 영업지점장은 고객이 원하는 재무적 니즈(수요)에 맞는 최적의 설루션을 제공 중이며, 특히 부유층 및 법인 대상 다양한 주식·상품 투자 아이디어를 제공했다”고 고연봉의 배경을 설명했다.

삼성증권 박종문 대표이사의 연봉은 18억400만원으로 노 지점장보다 적었다. 재작년 박 대표는 15억9100만원, 노 지점장은 12억3700만원을 지급받았는데, 역전된 것이다.

하나증권에서는 김동현 상무대우가 21억7600만원으로 최상위에 자리했다. 김 상무대우는 영업점 전문임원대우로, 상여금으로만 20억4800만원을 받았다.

같은 증권사 압구정금융센터장이자 영업점 전문계약직원인 김모 부장이 총 18억9900만원으로 뒤를 이었다. 강성묵 대표이사가 6억5900만원 받은 점을 고려하면 부장급의 연봉이 CEO의 약 2.9배에 달한 것이다.

NH투자증권에서는 신동섭 상무가 지난해 보수총액 20억800만원을 기록했다.

이는 윤병운 대표이사의 보수 19억3000만원보다 7800만원 많다.

유안타증권의 경우 리테일전담이사 3명이 나란히 최상위권에 자리했다. 이종석 리테일전담이사의 작년 연봉은 74억3200만원에 달했는데, 이는 뤄즈펑 대표이사가 받은 9억9100만원의 약 7.5배 수준이다. 구기일·박환진 리테일전담이사가 뒤를 이었다.

유안타증권의 이모 부장과 신모 차장도 각각 18억2800만원과 16억2500만원 받으며 대표이사 수준을 뛰어넘었다.

다올투자증권의 경우 박신욱 수석매니저가 39억1900만원으로 1위를 기록했다. 이병철 대표이사·회장의 작년 18억900만원 보수를 뛰어넘은 임직원은 수석매니저와 매니저 각각 1명씩 늘어 총 3명이 됐다.

아직 사업보고서를 공개하지 않은 다른 증권사에서도 비슷한 사례는 많을 것으로 보인다.

한 증권사 관계자는 “리테일(개인 투자자 대상) 쪽 자산관리 전문가들이 경영진들보다 더 높은 성과금을 받는 것은 올해 증권사 업계의 전반적 트렌드”라고 설명했다.

또 다른 관계자는 “증권사 잠정실적을 보면 전체적으로 실적이 좋다”며 “증권사별로 실적이 좋은 분야가 다를 순 있지만, 결과적으로는 비슷한 양상을 보일듯하다”고 말했다.

올해 들어서도 코스피가 역대급 ‘널뛰기 장세’를 보이는 가운데 거래대금이 급증함에 따라 두둑한 연봉을 챙기는 임직원들이 많을 것으로 보인다.

금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 미래에셋증권의 올해 1분기 영업이익은 9천782억원으로 전년 동기와 비교해 182.56% 오를 것으로 전망됐다.

한국금융지주(33.30%), NH투자증권(47.82%), 삼성증권(25.22%), 키움증권(52.9%) 등 다른 대형 증권사의 1분기 영업익도 급증할 것으로 예상됐다.