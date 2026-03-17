주한미군 4.5만 ‘틀린 숫자’ 거론 “우리가 지켜줬다…열의 보여라” “이란전쟁 집중…中에 연기 요청”

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 미군이 수만명 단위로 주둔 중인 한국과 일본 등을 지목해 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위 작전에 동참해 줄 것을 재차 압박했다. 그동안 미국이 동맹·파트너 국가들의 안보를 지원했다고 강조하면서 파병 결단을 더 강한 어조로 요구한 것이다. 이달말께 예정된 미중 정상회담에 대해서는 중국 측에 “한달 정도 연기를 요청했다”고 했다. ▶관련기사 4면

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들에게 “우리는 일본에 4만5000명의 병력을 두고 있다는 점을 기억해야 한다. 우리는 한국에도 4만5000명의 병력을 두고 있다. 독일에도 4만5000에서 5만명의 병력을 두고 있다”고 주장했다.

하지만 트럼프 대통령이 언급한 한국 등 국가들의 미군 주둔 규모는 사실과 다르다. 주일미군은 5만명, 주한미군은 2만8500명, 주독미군은 3만5000명 규모다.

트럼프 대통령은 “우리는 이 모든 나라들을 방어하고 있다”며 “그런데 우리가 ‘기뢰 제거함이 있느냐’고 물으면 그들은 ‘글쎄, 우리는 관여하지 않을 수도 있다’고 말한다”고 했다. 동맹국들이 미국으로부터 안보 지원을 받지만 정작 이란에 대한 군사적 협력에 주저한다고 꼬집은 것으로 풀이된다. 그러면서 트럼프 대통령은 “그들은 우리에게 감사할 뿐 아니라, 우리를 도와야 한다”며 “놀라운 것은 그들이 그렇게 적극적이지 않다는 점이다. 몇몇 나라가 있는데, 곧 이름이 발표될 것이다. (반면) 앞장서 나선 나라들도 있다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 트럼프-케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 기자들에게 “우리는 원유 수입의 1% 미만을 이 해협(호르무즈 해협)을 통해 들여오지만, 어떤 국가들은 훨씬 더 많은 양을 조달하고 있다”고 말했다.

그러면서 “일본은 95%, 중국은 90%를 (호르무즈 해협을 거쳐) 들여오고, 여러 유럽 국가도 상당한 양을 수입한다. 한국은 35%를 들여온다”며 “따라서 우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 밝혔다.

하지만 트럼프 대통령이 언급한 이 수치도 실제 상황과는 다르다. 한국 에너지경제연구원에 따르면 2024년 기준 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수입에 대한 의존도는 한국 62%, 일본 69%, 중국 49% 수준이다. 액화천연가스(LNG) 의존도는 한국과 일본이 20~30%, 중국은 25% 정도다. 미국의 경우 2024~25년 원유 수입량의 7% 가량이 호르무즈 해협을 통과한 것으로 파악되고 있다.

트럼프 대통령은 특정 국가를 거론하지는 않은 채 “우리는 끔찍한 외부 위협으로부터 그들을 보호해줬지만, 그들은 그리 열의가 없었다. 그 열의의 수준은 나에게 중요하다”고 했다. 그러면서 “어떤 나라에는 4만5000명의 훌륭한 (미군) 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다”며 “다른 나라들이 우리와 함께 빠르게, 그리고 열정적으로 관여할 것을 강력히 권고한다”고 촉구했다.

트럼프 대통령은 이달 31일부터 4월 2일까지 예정된 미중 정상회담과 관련해서도 중국 측에 한달 연기를 요청했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 미중정상회담의 개최 여부에 대한 질문을 받고 “중국을 방문하고 싶지만 대이란 군사작전으로 인해 미국에 있어야 한다”며 “한달 정도 연기를 요청했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 연기 요청에 따라 새로운 날짜가 정해졌는지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

김영철 기자