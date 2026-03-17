美 리플렉션 AI 전략적 파트너십 250㎿급…건설비만 10조원 이상 美정부 AI 수출 첫번째 사례 성과 용지·건설 지원…리플렉션이 운영 러트닉 “한국·기업의 놀라운 역사” 정용진 “AI 없는 산업 생존 불가능”

신세계그룹이 ‘한국판 아마존’ 실현에 바짝 다가섰다. 미국 AI(인공지능) 기업 리플렉션 AI와 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 건립을 추진하면서다. 미국의 ‘AI 수출 프로그램’을 통한 기술 협력 1호 사업인 이번 데이터센터 건립을 통해 신세계는 AI를 새로운 미래 성장 동력으로 키우겠다는 목표다.

▶신세계, 美 리플렉션 AI와 전략적 파트너십=신세계그룹은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 있는 내셔널 AI 센터에서 리플렉션 AI와 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU(양해각서)’를 체결했다. 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI CEO(최고경영자)는 물론, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석해 사업 지원을 약속했다.

정용진 회장은 체결식에서 “대한민국의 AI 비전 실현에 기여할 수 있게 돼 영광스럽게 생각한다”며 “오늘 발표한 계획이 한국을 비롯해 AI가 주체적으로 발달돼야 한다고 믿는 많은 국가들에 의미 있는 청사진이 되기를 희망한다”고 밝혔다.

양사는 한국에 전력용량 250㎿ 규모의 AI 데이터센터를 지을 계획이다. 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터센터 규모를 훌쩍 뛰어넘는 최대 규모다. 핵심 설비인 GPU(그래픽처리장치)는 엔비디아로부터 공급받는다. 리플렉션 AI는 지난해 10월 엔비디아 등으로부터 20억달러(약 3조원) 투자를 유치했다.

신세계는 센터 건립에 필요한 용지와 건설을, 리플렉션 AI는 설계와 운영을 맡는다. 건립에는 최소 10조원 이상이 투입될 전망이다. 이를 위해 신세계는 연내 리플렉션 AI와 사업 추진을 위한 JV(합작법인)를 설립한다. 이후 원활한 사업 진행을 위해 관련 기관 및 지자체 등과 긴밀히 협의해 나갈 예정이다.

양사의 목표는 데이터센터를 기반으로 클라우드 서비스부터 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공하는 ‘풀스택(Full-Stack) AI 팩토리’ 구현이다. 아마존이 AI 반도체·클라우드 등 인프라부터 AI 모델·서비스를 제공하는 것처럼 신세계도 리플렉션 AI와의 협업을 발판으로 AI 사업자로 도약한다는 구상이다.

정 회장은 “AI는 미래의 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜, AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것”이라며 “리플렉션 AI와의 협업 프로젝트는 신세계의 미래 성장 기반에 토대가 되는 것은 물론, 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다.

▶AI 풀스택-유통 시너지 통한 ‘이마트 2.0 시대’=신세계그룹과 리플렉션 AI 경영진은 이날 체결식에서 이번 협력이 ‘AI 커머스’의 획기적 발전으로 이어질 것이라는 데 의견을 같이했다. 특히 신세계는 AI 데이터센터 추진을 기점으로 AI를 미래 성장의 한 축으로 삼는다는 계획이다. 기존 유통업과의 시너지 창출도 적극 도모한다.

신세계는 오랜 유통업력을 통해 축적한 고객 접점 인프라와 데이터, 노하우를 AI 역량과 결합하면 새로운 고객 경험과 혜택을 선사하는 차별화된 AI 커머스를 구현할 수 있다고 본다. 온라인 몰에서 고객에게 최적화된 맞춤 상품을 골라주고 결제, 배송까지 책임지는 ‘AI 에이전트’도 그 일환이다.

AI 커머스뿐 아니라 리테일 사업 전반에 적용할 ‘AI 풀스택’을 개발함으로써 재고 효율 개선 등을 포함한 관리 효율화를 이뤄 수익성을 개선한다. 배송 혁명 시대에 적합한, 보다 세밀하고 빠른 배송 물류 체계도 구축한다. 이를 통해 미래 유통업에 최적화된 ‘이마트 2.0’ 시대를 열어 유통시장을 주도한다는 계획이다.

▶한미 ‘AI 동맹’ 첫단추=이번 AI 데이터센터 건립은 미국과의 AI 동맹을 공고히 하는 계기가 될 수 있다는 점에서 더욱 주목된다. 체결식이 열린 내셔널 AI 센터는 지난해 도널드 트럼프 미국 행정부가 시작한 AI 수출 프로그램을 관할하는 콘트롤타워다. 신세계의 AI 데이터센터는 해당 프로그램을 통해 배출한 1호 사업이다.

때문에 러트닉 장관은 체결식에서 “신세계그룹과 리플렉션 AI가 맺은 파트너십은 한국 정부와 기업, 한국 고객들에게 놀라운 역사가 될 것”이라며 의미를 강조하기도 했다.

리플렉션 AI가 추구하는 ‘오픈 웨이트 AI’ 모델은 사용자가 시스템을 변경하고 데이터를 통제할 수 있는 모델이다. 우리 정부의 ‘소버린 AI 육성’ 정책 기조와도 맞닿아 있다. ‘AI 3대 강국’ 목표 실현을 위해서는 기술력과 신뢰도를 갖추고 동시에 데이터 유출 우려가 없는 오픈 웨이트 모델이 최상의 선택지다.

미샤 라스킨 리플렉션 AI CEO는 “한국은 세계적인 IT 강국으로 미국의 강력한 동맹”이라며 “신세계와 함께 한국이 주체적으로 진화시켜 나갈 수 있는 AI 인프라를 창출할 것”이고 말했다. 아울러 “신세계그룹과의 AI 협업이 한국과 미국을 잇는 ‘AI 연결’의 큰 상징적인 사건이 됐으면 한다”고 덧붙였다.

강승연 기자