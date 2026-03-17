이차전지·반도체·AI 등 혁신 중소기업 대상 공인회계사, 애널리스트 등 전문 인력 40명

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 중소기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 ‘생산적금융 전담심사반’을 운영한다고 17일 밝혔다.

생산적금융 전담심사반은 반도체, 이차전지, 바이오, 인공지능(AI) 분야 등 혁신기업의 자금 수요에 신속히 대응하기 위해 신설됐다. 심사역, 공인회계사, 애널리스트 등 전문 인력 40명으로 구성돼 자금 공급의 속도와 효율성을 높일 예정이다.

3영업일 이내 심사 완료 체계를 도입하고 전문 기술평가위원의 컨설팅 결과를 심사에 반영한다. 이를 통해 재무제표가 미흡하지만 기술력이 우수한 기업에 신속한 자금 공급을 지원할 계획이다.

아울러 심사센터에서 부결되거나 심사가 지연된 여신 등을 재검토하는 ‘본부 재검토 프로세스’를 운영해 기술기업이 소외되지 않도록 촘촘한 지원 체계를 구축할 방침이다.

기업은행 관계자는 “이번 전담심사반 가동으로 생산적금융 활성화를 지원하고 기술력 있는 중소기업을 위한 신속한 자금 공급을 확장하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.