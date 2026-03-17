[헤럴드경제=김주리 기자] 생방송으로 곰 습격 사건을 전하던 기자 뒤로 실제 곰이 등장하는 장면이 포착됐다.

15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 KTLA에 따르면, 몬로비아에서 곰 공격 사건을 취재하던 기자의 생방송 화면 뒤로 실제 검은 곰이 나타났다.

당시 현장에서 중계하던 에린 마이어스 기자는 한 여성이 곰에게 공격을 당한 사건을 설명하고 있었다.

보도에 따르면 여성은 반려견과 산책을 하던 중 갑자기 달려든 곰에게 공격을 받아 무릎 뒤쪽에 상처를 입은 것으로 전해졌다.

그런데 마이어스가 사건이 발생한 주택가 거리에서 상황을 전하던 도중 검은 곰 한 마리가 화면 뒤 도로로 걸어 들어왔다.

마이어슨는 당황하지 않고 “지금 보시면 곰이 덫 쪽으로 걸어 들어오는 것 같았는데, 지금은 다시 걸어 나가고 있다”라며 당시 상황을 전했다.

곰이 기자 뒤로 지나가는 장면은 생방송을 통해 그대로 송출됐다.

당국은 방송에 등장한 곰이 앞서 공격 사건에 연루된 같은 개체인지를 조사하고 있다.

곰은 잠시 주변을 배회하다가 다시 숲 쪽으로 사라졌으며 추가 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.