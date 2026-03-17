몽골 청년 대상 한국형 직업기술교육 확산…국내 산업 인력 공급 선순환 구축

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 주한몽골대사관과 손잡고 몽골 청년 기술인재 양성과 한국형 직업기술교육(K-TVET) 확산에 나선다.

한국폴리텍대학은 17일 서울 용산구 주한몽골대사관에서 주한몽골대사관과 몽골 청년 기술인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 몽골 청년에게 한국의 직업기술교육 기회를 제공하고, 이를 통해 국내 산업 현장에 필요한 숙련 기술 인력을 안정적으로 공급하는 선순환 구조를 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▷대사관을 통한 국내 거주 몽골 유학생 대상 폴리텍대학 입학 프로그램 홍보 및 입학 지원 ▷몽골 내 ‘국제직업기술교육센터’ 설립 추진 ▷기타 협력사업 추진 등을 위해 협력하기로 했다.

특히 폴리텍대학은 몽골에 국제직업기술교육센터 설립을 추진하고, 센터에서 직업기술과 한국어 교육을 병행해 교육을 받은 인재들이 국내 산업 현장에 취업할 수 있도록 연계할 계획이다.

또 몽골에서 1년간 기초교육을 받은 뒤 한국에서 2년간 직업기술교육을 받는 ‘1+2 프로그램’ 등 글로벌 기술 인재 양성 모델 확산에도 협력하기로 했다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “이번 협약은 몽골 청년들이 한국형 직업기술교육을 통해 국내 기업에 취업하고 안정적으로 정주할 수 있는 경로를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “한국형 직업기술교육 모델을 기반으로 양국 간 인적 교류와 기술 인재 양성 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.