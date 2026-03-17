[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA,)는 홍보선 ‘에코누리’가 해양수산부로부터 친환경선박 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

친환경선박 인증은 선박 운항 과정에서 발생하는 대기오염물질과 온실가스 배출을 줄이고 에너지 효율성을 높인 선박을 대상으로 환경 성능을 종합적으로 평가해 부여되는 국가인증제도다.

에코누리호는 260t, 전장 38m 규모로 최대 57명이 승선할 수 있다. 아시아 최초로 액화천연가스(LNG)를 연료로 사용하는 친환경 항만 홍보선이다.

액화천연가스(LNG) 연료를 사용해 기존 디젤 연료 선박 대비 황산화물(SOx) 100%, 질소산화물(NOx) 92%, 미세먼지 99%, 이산화탄소 약 23%를 저감할 수 있는 친환경 성능을 갖추고 있다.

에코누리호는 인천항의 주요 항만시설과 물류 현장을 해상에서 직접 둘러볼 수 있으며 시민과 학생, 국내외 방문객을 대상으로 인천항의 기능과 역할을 소개하는 해상견학 활동의 소통 프로그램으로 활용되고 있다.

에코누리호는 지난해 실시한 탑승자 만족도 조사에서 응답자의 약 93.5%가 매우 만족했고 프로그램 운영 성과도 매우 우수한 것으로 나타났다.