부산 의원들, 박형준 배제 조짐에 장동혁 전격 면담 대구 중진들 ‘컷오프설’ 솔솔 김영환 충북지사 당사 앞 항의 회견…법적 대응 예고

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 광역단체장 공천을 놓고 국민의힘 내부 갈등이 거세지고 있다. 논란이 계속되자 당 공천관리위원회는 부산시장 후보 선정과 관련해 박형준 시장에 대한 컷오프 방침을 철회하고 경선을 치르기로 했다.

국민의힘 공관위는 17일 “부산시장 공천이 경선 방식으로 결정될 것”이라고 밝혔다. 앞서 국민의힘의 6·3 지방선거 공천을 둘러싼 당내 갈등은 박 시장에 대한 ‘컷오프 논란’으로 폭발했다. 박 시장은 컷오프 가능성이 당 안팎에서 언급되자 “망나니 칼춤”이라며 강하게 반발한 바 있다.

김희정·김미애 의원 등 국민의힘 부산 지역 의원들은 이날 국회에서 박 시장 컷오프에 반대하는 의견을 전달하기 위해 장동혁 대표와 전격 면담했다. 김미애 의원은 면담 직전 기자들과 만난 자리에서 “이기는 공천에 방점이 있다”며 “무엇이 부산시민 마음을 헤아리고 공정한 공천이 되는지 이 절차가 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.

경선 확정으로 부산시장 공천은 일단 급한 불을 끈 모양새지만 대구시장 경선 관련 중진의원들의 대거 컷오프 가능성도 당내 파장을 낳고 있다. 현역 의원 다수가 경쟁 중인 대구에서는 이정현 공관위원장을 향해 “더불어민주당에 대구시장을 상납하려는 것 아니냐”는 격앙된 반응이 쏟아지고 있다.

충북지사 공천에서도 잡음이 이어지고 있다. 공관위는 전날 현직인 김영환 충북지사를 컷오프하고 추가 공천 접수를 받기로 했다. 국민의힘 현역 광역단체장 중 첫 공천 탈락 사례다.

이에 김 지사는 이날 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 앞에서 긴급 기자회견을 진행했다. 김 지사는 자신의 컷오프와 관련 “특정인을 후보로 올리기 위한 밀실 야합, 정치 공작”이라며 “이 위원장의 사퇴와 사과가 없으면 가처분 신청 등 법적 대응을 추진할 것”이라고 밝혔다.

오세훈 서울시장의 후보 신청 미등록 논란 속에 서울시장 후보 공천의 향방도 주목된다. 앞서 공관위는 전날 서울시장 추가 공천 접수 공고를 내고 17일까지 접수를 받는다고 밝혔다. 오는 20일 면접을 진행한 뒤 서울시장 공천 절차를 매듭짓겠다는 것이다. 조광한 국민의힘 최고위원은 이날 오전 SBS 라디오에서 오 시장의 6·3 지방선거 후보 미등록 사태와 관련 “플랜 B에 해당할 수 있는 인물이 등록할 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.