인천경제청, 두 공간 21억 투입 5월과 6월 각각 완공

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 청라국제도시 청라호수공원과 커낼웨이가 쾌적한 친수공간으로 조성된다.

인천경제자유구역청은 두 공간을 물 가까이서 휴식·산책·문화활동을 함께 즐길 수 있는 복합 휴식공간으로 조성해 낮에는 편안한 휴식공간을, 밤에는 빛과 수변이 어우러진 야간 경관을 제공한다고 17일 밝혔다.

청라호수공원에(서구 청라동 106-2)는 13억원을 투입해 시민들이 물 가까이에서 머물며 쉴 수 있는 수변 친화형 휴식공간을 조성한다.

청라호수도서관 인근 노후 미디어시설물 공간을 리모델링해 수로형 물길과 체험·휴게공간을 마련하고 커튼분수·쿨링포그·그늘 쉼터 등을 설치해 여름철에도 쾌적하게 이용할 수 있도록 한다.

야간에는 경관조명을 활용해 물길과 빛이 어우러진 경관을 연출해 청라호수공원이 낮에는 편안한 휴식 공간으로, 밤에는 색다른 분위기를 즐길 수 있는 명소로 거듭날 것으로 기대된다.

청라 커낼웨이에는 2억5000만원을 투입해 체험형 친수문화공간을 조성한다. 창해문화공원 일원에 친수형 체험공간과 휴게시설 등을 마련해 일상 속에서 시민이 머물며 쉬고 문화를 즐길 수 있는 공간으로 꾸밀 예정이다.

또 5억4000만원을 들여 정서진공원 일원 커낼웨이 구간의 야간 경관을 정비하는 경관조명 개선 3단계 사업도 추진한다.

수로를 따라 빛이 어우러진 야간경관을 조성해 새로운 볼거리를 제공하고 주변 상권 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

청라호수공원 수변 친화형 휴식공간 조성사업과 커낼웨이 경관조명 개선사업은 오는 5월, 커낼웨이 친수문화공간 조성사업은 6월 준공을 목표로 하고 있다.

윤백진 인천경제자유구역청 차장(청장 대행)은 “이번 사업은 시민들이 많이 찾는 수변공간의 환경을 개선해 물과 가까이에서 쉬고 즐길 수 있는 공간으로 조성한다”며 “특히 야간에는 특색 있는 경관을 더해 도심 속 매력적인 수변공간이 되길 기대한다”고 말했다.