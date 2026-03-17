[헤럴드경제=김주리 기자] 삼성전자가 2번 접는 스마트폰인 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’의 국내 판매를 종료한다. 애당초 삼성전자의 기술력 과시에 초점을 두고 수익성이 매우 낮았던 제품인 만큼 추가 생산을 이어가지 않기로 한 것으로 보인다.

16일 업계에 따르면 삼성전자는 17일 이후부터 갤럭시 Z 트라이폴드를 국내에서 판매하지 않기로 했다. 트라이폴드를 지난해 12월12일 공식 출시한 지 약 3개월 만이다.

일반 바형 스마트폰 3개를 합친 형태인 트라이폴드는 펼치면 253㎜(10형)의 대화면이 나타나고, 접으면 164.8㎜(6.5형)의 휴대성 높은 바(Bar) 타입 화면을 지원하는 새로운 형태의 스마트폰이다. 두께의 경우 접었을 때 12.9㎜, 펼쳤을 때 가장 얇은 쪽의 두께가 3.9㎜로 역대 갤럭시 폴드 시리즈 중 가장 슬림한 디자인을 갖췄다.

스마트폰의 두뇌인 앱 프로세서(AP)는 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 모바일 플랫폼’으로 구동되며, 2억 화소 광각 카메라를 탑재해 전문가급 촬영 경험을 제공한다.

또 역대 갤럭시 폴더블 시리즈 중 가장 큰 5600mAh 용량의 배터리를 탑재했고, 균형 잡힌 전력 공급을 위해 3개의 각 패널에 3셀 배터리가 각각 배치됐다. 최대 45W 초고속 충전도 지원한다.

당초 삼성전자는 트라이폴드를 장기적인 수익화 모델보다는 자사의 폴더블 기술력을 선보이기 위한 한정판 제품과 같은 형태로 선보였다. 실제로 12월 공식 출시 이후 국내 판매는 1~2주에 한번씩 추가 물량을 입고하며 매 차수마다 소량 판매가 이뤄진 바 있다.

이로 인해 매번 물량이 입고될 때마다 온라인 판매는 약 2~5분 만에 완판되고, 삼성 강남 등 오프라인 매장에서도 긴 구매 대기열이 이어지는 모습을 연출했다. 일부 중고거래 플랫폼에서는 공식 판매가 359만400원인 이 제품을 400만~500만원 이상에서 최대 1000만원 이상에 판매하겠다는 게시글이 올라오기도 했다.

삼성전자가 트라이폴드의 구체적인 판매량을 공개하진 않았으나 1~2차 판매를 합해 약 3000여대의 물량이 판매된 것으로 알려졌다. 국내 전체 판매량은 최대 1만대를 넘지 않을 것으로 추정된다.

국내보다 늦게 판매가 시작된 미국에서는 현재 물량이 완판될 때까지 판매가 이어질 전망이다. 디일렉 등 외신은 트라이폴드의 글로벌 생산량을 2만~3만대 수준으로 추산한 바 있다.