▶ 1차 계약금 500만원에 계약축하금 500만원 혜택 제공

▶ 2차 계약금 전액 무이자 대출로 입주시까지 추가 비용 없어

▶ ‘서울 5호선 김포 연장 예타 통과’ 및 ‘인하대 메디컬 캠퍼스’ 겹경사 호재도 갖춰

최근 고금리와 분양가 상승으로 내 집 마련을 고민하는 실수요자들의 자금 부담이 커지는 가운데, 파격적인 금융 혜택을 앞세운 단지가 등장해 눈길을 끌고 있다. 경기 김포시 사우동 일원에서 공급 중인 ‘사우역 지엔하임’이 그 주인공이다.

‘사우역 지엔하임’은 주택 자금 마련에 대한 수요자들의 진입 장벽을 낮추고 금전적 부담을 최소화하기 위해 전례 없는 분양 혜택을 마련했다. 우선 1차 계약금을 500만원 정액제로 책정해 초기 자금 허들을 대폭 낮췄다. 여기서 주목할 점은 1차 계약금 납부 시, 동일한 금액인 500만원을 ‘계약축하금’ 명목으로 계약자에게 환급해 준다는 점이다. 사실상 1차 계약금에 대한 실질적인 지출 비용이 ‘0원’이 되는 셈이다.

특히 수요자들에게 가장 큰 목돈 부담으로 다가오는 2차 계약금에 대해서는 ‘전액 무이자 대출’이라는 통 큰 혜택을 지원한다. 결과적으로 수분양자는 초기 1차 계약금 납부 이후 입주 시점까지 추가적인 비용 지출이나 이자 부담 없이 내 집을 마련할 수 있게 된다.

이러한 파격적인 금융 혜택과 더불어 최근 연이어 터진 대형 개발 호재는 단지의 탁월한 미래 가치를 방증한다. 무엇보다 최근 김포시민의 오랜 숙원사업이었던 ‘서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업’이 마침내 예비타당성조사(예타)를 최종 통과하면서 일대 부동산 시장이 강한 상승 기류를 타고 있다. 5호선 연장 사업이 본궤도에 오름에 따라 향후 서울 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.

이에 더해 단지 인근에 조성될 예정인 ‘인하대 메디컬 캠퍼스’ 업무협약(MOU) 체결 역시 사우역 지엔하임의 가치를 한 단계 끌어올리는 핵심 요소다. 대형 메디컬 캠퍼스가 들어서면 수준 높은 의료 인프라를 최전선에서 누릴 수 있는 것은 물론, 관련 종사자 유입에 따른 풍부한 배후수요 확보와 지역 인프라 확충이 기대된다.

분양 관계자는 “사우역 지엔하임은 최근 위축된 분양 시장 속에서도 수요자들이 안심하고 내 집을 마련할 수 있도록 전례 없는 금융 혜택을 기획한 맞춤형 단지”라며 “파격적인 자금 혜택에 최근 확정된 5호선 예타 통과 호재와 인하대 메디컬 캠퍼스라는 굵직한 개발 호재까지 겹쳐 실거주는 물론 미래 투자가치를 내다보는 수요자들의 문의가 급증하고 있다”고 전했다.

‘사우역 지엔하임’은 다양한 생활 인프라 시설을 가깝게 누릴 수 있다. 이곳은 김포골드라인 사우역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지로, 이를 통해 공항철도·서해대곡선·5·9호선 환승역인 김포공항역까지 빠르게 이동할 수 있어 서울 주요 도심으로의 접근성이 우수하다.

교육 환경 또한 강점으로 꼽힌다. 김포고, 사우고 등 단지 인근에 지역 명문 학교가 인접해 있으며 김포시의 대표적인 사설 학원가인 사우동 학원가도 인접해 자녀 교육에 최적화된 환경을 갖췄다.

생활 편의시설도 풍부하다. 김포시청, 세무서 등 행정기관이 가깝고 마트, 병원, 은행 등 사우동 중심 상업지역의 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 여기에 단지 인근 유네스코 세계유산으로 지정된 장릉숲이 자리해 도심 속에서 쾌적한 주거 생활을 누릴 수 있는 점이 특징이다.

한편 ‘사우역 지엔하임’은 지하 3층~지상 20층, 9개 동, 총 385가구 규모로 조성된다. ‘사우역 지엔하임’의 견본주택은 경기도 김포시 사우동에 위치해 있다.