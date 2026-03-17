신사동·한남동·성수동 이은 다섯번째 브랜드 공간

[헤럴드경제=서정은 기자] DL이앤씨가 하이엔드 주거 브랜드 ‘아크로(ACRO)’의 철학과 라이프스타일을 경험할 수 있는 브랜드 라운지를 선보인다.

DL이앤씨는 서울 강남구 도산공원 인근(서울 강남구 언주로 840)에 ‘아크로 라운지 압구정(ACRO Lounge Apgujeong)’을 오픈했다고 17일 밝혔다.

아크로 라운지 압구정은 아크로 브랜드의 철학과 성과를 하나의 아카이브 형태로 집약했다. 특히 아크로 브랜드가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학, 기술력, 라이프스타일 비전을 소개한다. 브랜드 홍보물과 영상 콘텐츠, 협업 프로젝트 등 다양한 방식을 통해 아크로 브랜드 정체성을 입체적으로 알리는데 초점을 뒀다.

아크로 라운지 압구정은 500여 권의 아트 서적을 일반 방문객에게 무료로 제공해 다양한 콘텐츠를 자유롭게 접할 수 있도록 한다. 라이프스타일 클래스, 초청 강연 등도 진행해 브랜드와 예술, 문화를 함께 경험할 수 있는 콘텐츠도 선보인다.

DL이앤씨는 2019년 신사동을 시작으로 한남동, 성수동 등 서울 주요 권역에서 브랜드 공간을 운영하고 있다. 아크로 라운지 압구정은 DL이앤씨가 다섯 번째로 마련한 브랜드 공간이다.

DL이앤씨 관계자는 “아크로 라운지 압구정은 브랜드가 추구하는 주거 철학과 라이프스타일을 직접 경험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “앞으로도 차별화된 설계와 기술력을 바탕으로 하이엔드 주거 시장에서 아크로 브랜드의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

아크로 라운지 압구정은 5월 말까지 아크로 브랜드에 관심 있는 누구나 사전 예약을 통해 방문할 수 있다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시(월요일·공휴일 휴무)까지다.