협력단장은 정부 대표해 보훈부 차관이 맡아 1년에 상·하반기 두 차례 걸쳐 정기 회의

[헤럴드경제=전현건 기자] 안중근 의사 유해 발굴을 위해 민·관이 힘을 모은다.

국가보훈부는 안 의사 순국 116주기를 앞둔 18일 서울지방보훈청에서 민간 전문가와 관계 기관이 함께 참여하는 ‘안중근의사 유해발굴 민·관 협력단’을 발족한다고 밝혔다.

협력단은 학계와 단체 등 전문가를 비롯해 국회, 정부 관계자 등 총 23명으로 구성됐다. 역사학 교수와 유해 발굴 관련 전문가, 관련 단체와 안중근 의사 유족은 물론 중국·일본과의 외교적 협력과 남북 간 합의 등을 위해 외교부와 통일부도 참여한다. 협력 단장은 정부를 대표해 보훈부 차관이 맡는다.

‘안중근 의사 유해발굴 및 봉환을 위한 국회의원 모임’의 여야 대표인 정태호·김성원 의원과 이 사안에 관심이 많은 김용만·이헌승 의원은 고문단으로 함께한다.

이날 발족식에선 위촉장 수여를 비롯해 안 의사 유해발굴과 관련한 추진 경과 및 현안 등을 공유하고 위원들의 의견을 듣는다.

협력단은 1년에 상·하반기 두 차례에 걸쳐 정기 회의를 개최할 예정이며 안 의사 의거일 및 순국일 등 필요시에는 수시 회의를 개최할 방침이다.

권오을 보훈부장관은 “안 의사 유해발굴을 위해 민관이 함께 지혜를 모으는 협력단 출범으로, 우리 국민이 그토록 염원하는 안 의사 유해발굴 사업이 진일보하는 계기가 되기를 바란다”며 “정부는 조국 독립운동의 영웅인 안 의사님이 하루라도 빨리 고국의 품으로 돌아오실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.