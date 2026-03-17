[헤럴드경제=조용직 기자] 타이틀리스트가 그린 위에서 정교한 얼라인먼트를 돕는 AIM(Alignment Integrated Marking) 디자인을 AVX, 투어 소프트(Tour Soft), 벨로시티(Velocity), 트루필(TruFeel) 골프볼로 확대한다고 17일 밝혔다.

AIM 디자인은 이미 Pro V1, Pro V1x, Pro V1x Left Dash 모델에 적용되어 골퍼에게 익숙한 얼라인먼트 옵션으로 자리잡았다. 이번에는 AVX, 투어 소프트, 벨로시티, 트루필에도 각 모델의 특성에 맞춘 새로운 AIM 디자인이 추가돼 전 라인업에서 보다 다양한 얼라인먼트 옵션을 선택할 수 있게 됐다.

타이틀리스트의 프레데릭 와델 골프볼 프로덕트 디렉터는 “예를 들어 4피트 퍼트에서는 일반적인 사이드 스탬프만으로도 정렬이 크게 어렵지 않을 수 있다. 하지만 12피트, 16피트처럼 거리가 늘어나면 정렬 방향에 오차 범위가 넓어지면서 좌우로 최대 1피트까지 벗어날 수 있다”며 “테스트 결과 얼라인먼트 마킹을 사용하는 골퍼들이 AIM 디자인을 활용할 경우 보다 정확한 퍼트 정렬이 가능했다”고 설명했다.

타이틀리스트에 따르면 새로운 AIM 디자인이 적용된 투어 소프트 AIM과 벨로시티 AIM은 타이틀리스트 공식 온라인 스토어와 타이틀리스트 시티 투어밴 서울을 통해 먼저 출시됐고, AVX AIM과 트루필 AIM은 추후 순차적으로 선보일 예정이다.