서울 기점으로 미·중·일 등 핵심 시장 공략 신규 CI 공개 및 글로벌 브랜드 정체성 확립

[헤럴드경제=최은지 기자] 레이저·에너지 기반 메디컬 솔루션 기업 원텍이 오는 21일 서울 코엑스에서 글로벌 기업으로의 도약을 선언하는 브랜드 행사 ‘웨이브 글로벌(Wave Global)’을 개최한다고 17일 밝혔다.

‘WAVE’는 ‘Wontech Advanced Visionary Exchange’의 약자로, 원텍이 축적해 온 기술력과 임상 경험, 세계 시장을 향한 비전을 전 세계 의료진 및 파트너와 직접 공유하겠다는 의지를 담았다.

원텍은 그간 해외 전시회 참가와 현지 파트너 협력에 주력해 왔으나, 앞으로는 자체 주관하는 브랜드 행사를 통해 시장에 먼저 다가선다는 전략이다. 이번 서울 행사를 시작으로 미국, 중국, 일본 등 핵심 시장으로 순차 확대해 글로벌 입지를 굳힐 계획이다.

이번 행사에서는 국내 최정상급 의료진이 참여하는 패널 토론과 신규 브랜드 캠페인 영상 공개, 글로벌 파트너 어워드 등이 진행된다. 특히 원텍은 새로운 CI(Corporate Identity)를 공식 발표하며 세계 시장에서의 브랜드 방향성을 새롭게 정립할 예정이다.

원텍 관계자는 “‘웨이브 글로벌’은 글로벌 기업으로서 존재감을 각인하는 전환점이 될 것”이라며 “핵심 시장에서 행사를 이어가며 현지 파트너와의 신뢰를 쌓고, 전 세계 의료진이 주목하는 글로벌 대표 행사로 키워 나가겠다”고 강조했다.