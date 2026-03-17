자금 흐름 부동산에서 생산적 금융으로 5극3특 균형성장, 첨단전략산업에 집중 은행·증권·보험 등 계열사 공동 출자

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 재생에너지와 국가 전략인프라 투자를 확대하기 위해 5000억원 규모의 ‘우리 지역발전 인프라펀드’를 조성한다고 17일 밝혔다.

우리금융은 이번 펀드를 통해 정부의 5극3특 국가균형성장과 첨단전략산업 육성, 탄소중립 등 주요 정책 방향에 부응할 계획이다.

특히 기존 부동산과 담보에 집중됐던 자금 흐름을 비수도권 실물경제로 전환하는 역할을 할 것으로 보고 있다. 전체 자산의 70% 이상을 지역균형성장 인프라에 투자하고 이를 국민성장펀드와 연계해 정책금융과 민간금융 간 시너지를 극대화한다는 구상이다.

주요 투자 대상은 해남 태양광 및 고창 해상풍력 발전사업이다. 국내 최대 규모인 해남 400㎿급 태양광 발전사업은 온실가스 감축목표(NDC)와 RE100(재생에너지 100% 기반 전력 사용) 등 정부 정책에 특화된 프로젝트로 해남군 솔라시도 인공지능(AI) 슈퍼클러스터 전력 공급을 선도한다. ▷100% 국내산 기자재 활용 ▷농가 소득 증대 ▷기업 유치를 통한 지역 소멸 위기 극복에도 기여할 예정이다.

고창 76.2㎿급 해상풍력 발전사업은 서남권 해상풍력 확산단지 조성에 앞서 추진되는 민간 참여 사업이다. 주민 참여형으로 진행돼 지역 사회에 수익을 환원한다. 전북특별자치도와 고창군이 계획 중인 첨단전략산업에 친환경 전력을 공급해 지역 경제 활성화를 이끌어낼 것으로 기대된다.

이와 함께 우리금융은 ▷지방 고속화도로 등 지역균형 사회간접자본 ▷하수처리시설 등 환경 인프라 ▷첨단 디지털 인프라 사업까지 폭넓은 영역을 검토 중이다.

펀드는 은행, 보험, 증권 등 주요 계열사가 공동으로 전액 출자하며 다음달부터 자산 편입을 시작한다. 장기적 안정성에 초점을 맞춘 인프라 전용 블라인드 펀드로 운용은 우리자산운용이 전담한다.

우리금융은 이번 펀드를 단순 수익 창출용이 아닌 전략적 금융 플랫폼으로 발전시켜 지역 내 생산, 고용, 투자가 유기적으로 이어지는 선순환 구조를 확립한다는 목표다.

왕제연 우리은행 인프라금융부 부부장은 “국민성장펀드와의 긴밀한 연계를 통해 지역 산업과 인프라 성장 지원을 확대하고 이를 그룹의 생산적 금융 실천 방안인 미래동반성장 프로젝트로 발전시켜 책임 있는 금융그룹으로서 국가 균형 발전에 기여하겠다”고 말했다.