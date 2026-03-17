28~29일 상상플랫폼 일대

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 개항장의 역사와 음악이 결합된 도시형 문화축제가 열린다.

인천시는 28일부터 29일까지 상상플랫폼 일대에서 ‘2026 인천개항장 페스타’를 개최한다.

이번 행사는 개항장의 근대 건축과 음악 공연, 로컬 브랜드 콘텐츠를 결합한 복합 문화행사로 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체류형 도시 축제로 마련됐다.

올해 페스타의 핵심 프로그램은 음악 공연인 ‘1901 라이브로드 페스타’다. 공연은 행사 2일간 오후 6시부터 10시까지 상상플랫폼 메인 무대에서 진행된다.

공연에는 국카스텐, 크라잉넛, QWER 등 인기 밴드를 비롯해 재즈와 록, 국악, EDM 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여한다.

상상플랫폼에서는 로컬 브랜드 약 40개 팀이 참여하는 ‘제물포웨이브마켓’이 운영된다.

이 마켓은 지역 먹거리와 공예, 체험 콘텐츠가 결합된 로컬 문화마켓으로 방문객들이 개항장만의 문화와 라이프스타일을 경험할 수 있는 공간으로 꾸며진다.

문화주간은 24일부터 29일까지 진행되며 음악 문화체험과 공연 프로그램이 개항장 일대 문화공간에 서 펼쳐진다.

인천 개항장은 1883년 개항 이후 서양 문화와 상업, 음악이 유입되며 근대 문화교류의 중심지로 자리 잡은 공간이다.

특히 제물포구락부는 당시 외국인들이 모이던 사교 공간으로 서양 음악 공연이 열리던 장소로 알려져 있다.

인천시는 이러한 역사적 공간을 현대 문화 콘텐츠와 결합해 개항장의 매력을 새롭게 알리고 개항장 일대를 음악이 흐르는 문화공간으로 발전시킬 계획이다.