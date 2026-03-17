노을, 국제 HPV 학회 유로진 2026 참가 AI 기반 자궁경부암 진단 시장 공략 가속 온디바이스 AI로 진단 접근성 개선에 기여

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 기반 혈액 및 암 진단 전문기업 노을(대표 임찬양)이 오는 18일부터 21일까지 오스트리아 빈에서 개최되는 국제 HPV 및 자궁경부암 학회 ‘유로진(EUROGIN) 2026’에 참가한다고 17일 밝혔다.

유로진은 1993년 시작된 인유두종바이러스(HPV) 분야의 대표적 학회로, 전 세계 75개국 이상의 의료 전문가와 공중보건 관계자들이 참여해 질환 예방과 진단 및 치료 전략을 논의하는 자리다. 노을은 이번 학회에서 유럽 지역 의료기관 및 현지 유통 파트너들과 다수의 미팅을 진행하며 자사 솔루션인 ‘miLab CER’의 도입과 협력 방안을 구체화할 계획이다.

이번 학회에서 선보이는 ‘miLab CER’은 노을의 독자적인 ‘온디바이스 AI’ 기술을 바탕으로 세포 염색부터 이미징, AI 분석을 장비 하나에서 수행하는 자동화 진단 플랫폼이다. 기존 25단계의 수동 검사 공정을 5단계로 대폭 간소화해 20분 이내에 정밀한 결과를 제공한다. 특히 인프라가 부족한 환경에서도 대형 병원 수준의 진단 정확도를 구현할 수 있다는 점이 특징이다.

세계보건기구(WHO)가 ‘2030 자궁경부암 퇴치 가속화 전략’을 통해 검진율을 현재 30%에서 70%까지 끌어올리는 것을 목표로 설정함에 따라, 노을의 자동화 진단 기술은 글로벌 보건 과제 해결에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다. 노을의 기술력은 이미 2024년 WHO 산하 국제의약품구매기구(UNITAID) 보고서에서 글로벌 기업들과 함께 주요 사례로 소개되며 경쟁력을 입증한 바 있다.

임찬양 노을 대표는 “이번 학회 참가는 유럽 내 주요 핵심 의견 리더(KOL) 및 산업 관계자들과의 접점을 넓혀 글로벌 선진 시장 진입을 가속화하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “시장 트렌드를 정밀하게 파악해 제품 경쟁력을 높이고 탄탄한 성장 모멘텀을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.