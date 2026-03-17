- 방사광 활용 역량 결집 ‘K-synchrotron’ 브랜드 창출

[헤럴드경제=구본혁 기자] 포항가속기연구소는 16일 제12대 김재영 소장 취임식을 개최하고, 연구소의 새로운 출발과 미래를 향한 도약을 공식화했다.

신임 김재영 소장은 서울대학교 물리학과에서 박사 학위를 취득한 방사광 과학 및 양자물질 전자구조 분야의 권위자로 통한다.

포항가속기연구소(PAL)에서 연구원으로 출발해 산업기술융합센터 센터장을 역임했으며, 기초과학연구원(IBS) 연구위원, 한국기초과학지원연구원(이하 KBSI) 연구전략본부장, 한국방사광이용자협회(KOSUA) 부회장 등을 지냈다. 이러한 다양한 경험을 바탕으로 기술 산업화와 연구 성과 창출은 물론 이용자 지원 측면에서도 폭넓은 역량을 갖춘 인물로 평가받는다.

특히 포항가속기연구소가 새로운 도약을 준비하는 시점에서 이루어진 김재영 소장의 취임은 연구소의 미래 방향성을 제시하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

김재영 소장은 “포항가속기연구소를 방사광 과학기술 개발의 글로벌 허브로 도약시키고, 방사광 활용 역량을 결집해 ‘K-synchrotron’이라는 새로운 브랜드를 창출하겠다”며 “국가 전략기술 개발을 위한 오픈 플랫폼으로 전환하고 인공지능 기반 협력 연구를 통해 혁신적 성과를 창출하는 연구기관으로 발전시켜 나가겠다”고 포부를 밝혔다.