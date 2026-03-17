100만 시간 뇌파 기반 범용 AI 모델 개발 웨어러블 활용 실시간 발작 예측 기술 고도화

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오팜의 조인트 벤처(JV) ‘멘티스 케어(Mentis Care)’가 미국 에모리대학교 의과대학과 손잡고 인공지능(AI) 기반 뇌전증 관리 솔루션 고도화에 나선다.

SK바이오팜은 멘티스 케어가 에모리 의대와 발작 감지 및 실시간 예측을 위한 범용 AI 모델 개발을 목표로 2년간의 공동 연구 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 연구는 병원용 정밀 장비부터 간편한 웨어러블 기기까지 아우르는 ‘트랜스포머 기반 EEG(뇌파) 파운데이션 모델’ 구축이 핵심이다.

양측은 에모리 의대가 보유한 100만 시간 이상의 비식별화 뇌파 데이터를 활용해 연구를 진행한다. 임상 환경의 표준인 ‘10-20 뇌파 시스템’과 축소 채널 기반의 웨어러블 환경 모두에서 일관되게 작동하는 모델을 개발해, 실제 생활 환경에서도 지속적인 뇌전증 모니터링이 가능한 기술적 기반을 마련한다는 계획이다.

연구는 ▷대규모 데이터 큐레이션 및 표준화 전처리 ▷고성능 발작 감지 모델 개발 ▷다양한 환자군 및 기록 환경 검증 ▷웨어러블 시스템 모델 적응 ▷실시간 예측 모듈 확장 등 5개 핵심 축으로 추진된다. 다만, 현재 연구는 초기 단계로 향후 실제 제품화 단계에서는 임상시험과 규제당국의 승인 절차가 필요하다.

하산 코톱 멘티스 케어 CEO는 “범용 AI 모델은 실제 생활 환경에 기반한 모니터링을 가능하게 하는 핵심 기술”이라며 “발작이 조절되지 않는 환자 3명 중 1명에게 근본적인 변화를 의미할 수 있다”고 강조했다.

사마네 나시리 에모리 의대 박사와 가리 클리퍼드 생의학정보학과 학과장 역시 “이번 협력은 파운데이션 모델을 통해 EEG의 대규모 활용 가능성을 넓히고 뇌 기능 이해를 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라고 기대를 밝혔다.

SK바이오팜은 이번 협력을 통해 자사가 보유한 뇌파 분석 AI 기술과 웨어러블 디바이스 역량을 한층 고도화할 방침이다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 “SK바이오팜은 혁신 신약을 넘어 AI 기반 디지털 헬스케어를 통해 환자 치료의 새로운 가능성을 모색하고 있다”며 “멘티스 케어를 통해 AI 기술을 접목한 환자 중심 치료 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.