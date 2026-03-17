제주조공법인과 협력…천혜향·한라봉 선제적 매입 20일부터 ‘로켓프레시데이’ 통해 만감류 집중 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 제주조합공동사업법인(제주조공)과 손잡고 제주 만감류 할인 행사를 연다고 17일 밝혔다. 저가 만다린의 공세로 가격 하락과 소득 감소 위기에 놓인 제주 농가를 돕기 위한 행사다.

쿠팡은 이달 22일까지 진행하는 ‘2026 로켓프레시데이’ 일환으로 제주 천혜향·한라봉 등 만감류 약 20톤을 선제 매입했다. 20일부터 22일까지 사흘간 제주산 만감류를 최대 30% 할인된 가격에 새벽배송으로 선보인다.

대규모 행사를 위해 제주조공은 지역 농가와 협의해 안정적인 산지 가격으로 우수한 품질의 만감류를 구성했다. 박진석 제주조공 대표는 “로켓프레시의 신속한 물류망과 탄탄한 고객층 덕분에 농가들이 시름을 덜게 됐다”고 말했다. 고일학 제주남원농협 조합장은 “쿠팡의 전국 단위 판로 확보가 큰 힘이 되고 있다”고 전했다.

한편 로켓프레시데이에서는 평일 오후 2시 삼겹살·계란·닭가슴살 등 선착순 특가와 딸기·바나나·토마토 등 제철 과일 요일별 릴레이 특가를 운영한다. 하림·풀무원 등 13개 브랜드가 참여하는 브랜드 데이 행사도 함께 진행한다.