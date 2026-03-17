중동 사태 따른 고유가·고물가 대비 직·간접 피해 기업의 대출 만기 연장

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 중동 상황의 불확실성 여파로 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 금리우대 폭을 확대하는 등 긴급 지원방안을 시행한다고 17일 밝혔다.

수은은 지난 16일 제5차 중동상황 비상대책회의를 열고 4대 핵심 자원 확보 지원과 피해기업의 금융부담 완화를 위한 방안을 마련했다.

우선 유가와 원자재 가격 급등 속에서 원활한 자원 수입을 돕기 위해 원유·가스, 광물·식량 수입자금대출에 대한 금리우대 수준을 기존 0.20~0.50%포인트에서 0.70%포인트로 확대하기로 했다.

중동 상황으로 직·간접적 피해를 입었거나 입을 것으로 예상되는 중소기업의 자금난 해소를 위해 기존 대출의 만기 도래 시 1년 범위에서 동일한 대출한도로 만기를 연장한다.

수은 관계자는 “불확실한 대외 여건 속에서 기업의 경영 부담을 최소화하고 핵심자원 공급망을 견고히 유지하기 위한 선제 조치”라며 “상황 변화에 따라 지원범위 확대 등을 추가 검토할 것”이라고 말했다.

수은은 통상환경 변화와 중동 지정학적 위기 확산 등에 대비해 위기대응 특별 프로그램을 가동 중이다. 지난 13일까지 총 1조7530억원을 지원했다. 올해 7조원, 향후 5년간 총 40조원의 자금을 공급해 기업의 방어막 역할을 수행할 계획이다.