[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 중국 측에 미중정상회담의 연기를 요청했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 미중정상회담의 개최 여부에 대한 질문을 받고 중국을 방문하고 싶지만 대이란 군사작전으로 인해 미국에 있어야 한다며 “한달 정도 연기를 요청했다”고 말했다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2026-03-17 06:12:29 수정 2026-03-17 06:30:45
[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 중국 측에 미중정상회담의 연기를 요청했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 미중정상회담의 개최 여부에 대한 질문을 받고 중국을 방문하고 싶지만 대이란 군사작전으로 인해 미국에 있어야 한다며 “한달 정도 연기를 요청했다”고 말했다.
“선한 눈매에 뽀얀 피부” 성실했던 직원, 끔찍한 ‘돌변’…못된 돈벌이로 ‘100억’ 챙겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] 북한 IT 공작원들이 원격 근로자로 위장해 미국, 유럽 주요 기업에 취업해 막대한 임금을 챙기고 있는 것으로 나타났다. 미국에만 300여개 기업에 침투했으며, 5년간 벌어들인 수익이 100억원에 달한 것으로 드러났다. 특히 이 과정에서 인공지능(AI)을 적극 활용해 위장술이 더 정교해지는 등 달러벌이를 위한 ‘가짜 노동자’ 행태가
‘미혼’ 김장훈 “숨겨둔 17살 딸 있다” 고백…대체 무슨 사연이길래?
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 김장훈이 거절을 못하는 성격 덕에 소중한 인연을 맺게 된 ‘딸’에 대한 사연을 공개했다. 김장훈은 지난 14일 방송된 MBN 토크 예능물 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 “거절 못한 덕에 딸까지 생겼다”며 과거 ‘숨겨진 딸이 있다’는 루머의 전말을 밝혔다. 과거 김장훈은 한 중증 장애인 시설을 방문했는데, 생후 2개월 된 영아가 수술비 5000만원이 없어 생명이 위독하다는 이야기를 전해 들었다. 그는 이를 외면하려 했지만, 결국 차를 돌려 다시 시설로 돌아갔고 병원에 수술비를 우선 외상으로 부탁하며 아이를 살려달라고 요청했다. 결국 김장훈은 병원 측의 배려로 감액된 수술비 3000만 원을 전달해 수술을 마쳤으며, 남은 금액은 시설에 기부했다. 당시 살아난 아이는 현재 17세가 돼 김장훈을 ‘아빠’라 부르며 인연을 이어오고 있다. 그는 “아이에게 실망이나 상처를 줄까 봐 기대감을 주지 않으려 정해진 날짜없이 가끔 찾아간다”며 “훗날 아이가 결혼할 때 손을
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.