[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 캐나다 교포 이태훈(36)이 LIV 골프 싱가포르(총상금 3000만달러)에서 연장전 끝에 브라이슨 디섐보(미국)에 패해 준우승을 거뒀다.

이태훈은 15일(한국시간) 싱가포르의 센토사 골프클럽 세라퐁 코스(파71)에서 열린 대회 최종일 경기에서 5언더파 66타를 때려 최종 합계 14언더파 270타로 브라이슨 디섐보(미국)와 동타를 이뤄 연장전에 돌입했다.

이태훈은 18번 홀(파5)에서 치른 연장전에서 티샷을 물에 빠뜨린 디섐보의 실수 덕에 쉽게 우승하는 듯 했다. 그러나 1벌타 후 세번째 샷을 그린 오른쪽 러프 지역으로 보낸 디섐보가 네번째 샷을 핀 1.5m에 붙이며 파 세이브에 성공해 승부는 2차 연장으로 가는 듯 했다.

티샷을 벙커에 빠뜨린 이태훈은 세번째 샷을 핀 5m에 보내 버디를 잡는다면 승부를 끝낼 상황. 그러나 버디 퍼트는 홀을 60cm 지나쳤다. 그리고 이태훈의 짧은 파퍼트는 홀을 맞고 오른쪽으로 돌아나오고 말았다. 순간 디섐보는 믿을 수 없다는 듯 놀라는 표정을 지었다.

이태훈은 와일드카드 선수로는 LIV 골프에서 가장 좋은 성적인 준우승을 거뒀다. 이태훈은 연장전 패배후 방송 인터뷰에서 “짧은 거리 퍼트라 확실히 넣기 위해 조금 강하게 쳤는데 볼이 홀을 맞고 돌아나왔다”며 “하지만 이번 준우승으로 자신감을 많이 얻었다. 다음 주에 다시 우승에 도전하겠다”고 말했다.

우승을 차지한 디섐보는 챔피언 다운 매너를 보였다. 디섐보는 우승 후 “이태훈 선수는 오늘 정말 환상적인 경기를 펼쳤다. 솔직히 티샷이 물에 빠졌을 때 우승은 힘들겠다고 생각했다. 마지막까지 저를 압박한 그의 경기력에 경의를 표한다. 운이 좋게 우승을 차지했지만 오늘 가장 빛난 선수는 이태훈이었다”고 칭찬했다.

이태훈은 지난 1월 LIV 골프 프로모션에서 우승해 와일드카드를 획득했으며 올시즌 활동무대를 LIV 골프로 옮겼다. 이태훈은 이번 개인전 준우승으로 225만 달러(약 33억7천만원)의 거금을 챙겼다.

1990년 생으로 캐나다 교포 선수인 이태훈(Richard T. Lee)은 아시안 투어와 KPGA 투어를 주 무대로 활동하다 올해부터 사우디 국부펀드의 후원을 받는 LIV 골프에서 뛰고 있다. 이태훈은 아시안투어에서 3승, KPGA 투어에서 4승을 기록중인데 이 기록엔 아시안투어와 KPGA투어 공동 주관인 신한동해오픈이 포함돼 있다.

디섐보와 함께 1타 차 공동 3위로 최종라운드에 나서 이태훈은 퍼팅이 살짝 살짝 빗나가 선두 경쟁에 뛰어들지 못했으나 폭우로 경기가 2시간 가까이 중단되면서 반전의 계기가 마련됐다. 선두 호아킨 니만(칠레)에 3타 차로 뒤진 채 경기가 중단돼 클럽하우스로 돌아갔던 이태훈은 경기 속개후 치른 후반 경기에서 버디만 4개를 잡는 뒷심을 발휘했다.

이태훈은 13번 홀(파4)에서 세컨드샷을 홀 바로 앞까지 보내 탭인 버디를 잡았으며 15번 홀(파4)에선 2m, 17번 홀(파3)에선 6m 버디를 추가했다. 그리고 마지막 홀인 18번 홀(파5)에선 2온 후 8m 거리의 이글 기회에서 2퍼트로 연장전 진출을 확정하는 버디를 잡았다.

52세의 노장 리 웨스트우드(잉글랜드)는 마지막 날 2타를 줄여 단독 3위(12언더파)에 올랐다. 타이틀 방어에 나선 니만은 7번 홀까지 버디만 4개를 잡아 3타 차 선두를 달렸으나 나머지 홀에서 보기만 3개를 쏟아내 단독 4위(11언더파)를 기록하는데 그쳤다.