작년 5척→올해 91척으로 크게 늘어 중국 69척·한국 22척 가져가 LNG선·VLCC 외 선종 다변화 필요

[헤럴드경제=권제인 기자] 노후 선박 교체 수요에 미국·이란 전쟁이 맞물리면서 올해 들어 원유 운반선(탱커) 발주가 크게 늘어난 것으로 집계됐다. 다만, 발주의 4분의 3이상이 중국으로 몰리면서 국내 조선 업체의 전략 다변화가 필요하다는 지적이 나온다.

15일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 들어 전 세계에서 발주된 원유 운반선은 총 91척에 달한다. 지난해 같은 기간 총 5척이 발주된 것을 고려하면 큰 폭의 증가세다. 또 지난해 연간 총 발주량(143척) 3분의 2가량이 올해 2개월여간 발주됐다.

원유 운반선 발주 급증의 주요 이유로는 노후선 교체 수요가 지목된다. 원유 운반선은 선령이 15∼20년 사이일 때 노후 선박으로 분류돼 교체수요가 발생한다. 지난 2003∼2008년 글로벌 조선 호황에 따라 발주된 원유 운반선들이 지난해 말부터 교체 시기를 맞으며, 특히 국제해사기구(IMO) 등의 선박 환경 규제가 강화하면서 발주를 앞당기는 선주사들도 늘고 있다.

원유 운반선 발주세는 미국·이스라엘 전쟁으로 호르무즈해협이 봉쇄되는 등의 여파로 더욱 가팔라질 전망이다. 전 세계 원유 물동량의 20%가 지나는 호르무즈해협이 봉쇄되면서 원유 운반선들은 당분간 아프리카 희망봉을 우회하는 방식을 택해야 한다. 이에 따른 운송 거리 증가로 선주사들에게는 더 많은 원유 운반선이 필요할 것으로 예상된다.

다만, 원유 운반선 발주 증가의 수혜가 중국에 집중되면서 한국의 수혜가 제한적이란 우려도 나온다. 올해 발주된 원유운반선 91척 중 75%에 해당하는 69척을 중국이 가져갔기 때문이다. 한국은 나머지 22척을 수주했다.

한국 조선업계는 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 ‘빅3’를 중심으로 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형원유운반선(VLCC), 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박 수주에 주력하고 있다. 이런 전략에 따라 중소형급인 수에즈막스, 아프라막스 원유운반선의 수주에서는 양적인 측면에서 중국에 크게 밀리는 모습을 보인다.

빅3에 집중된 수주 구조도 다변화할 필요가 있다는 분석이 나온다. 3개 업체를 제외한 중소형 조선소도 적극적으로 육성해야 한다는 지적이다.