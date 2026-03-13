고유가·고환율, 해상운임 증가 등 복합위기 우려 양재생 회장, “기업경영, 수출활동 실효적 지원할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소(회장 양재생)는 13일 오후 부산상의 8층 회의실에서 ‘중동사태 관련 부산지역 기업 긴급 간담회’를 개최했다.

부산지역 중동수출 기업 및 화학·물류 관련 기업 임원급 인사 등 15여 명이 참석한 가운데, 실효적 대책 마련을 위해 부산시 기업정책협력관과 기업옴부즈만도 함께했다.

양재생 회장이 주재한 간담회에서 참석자들은 최근 중동사태로 촉발된 고유가, 고환율 등 대외여건 악화가 지역 수출기업에 미치는 영향을 점검하고, 현장의 애로사항을 반영한 실질적인 지원 대책을 모색했다.

참석 기업들은 중동지역 군사 긴장 고조가 국제유가 등 원자재 가격 급등, 해상운임·환율 상승으로 이어지는 복합 위기에 큰 우려를 표했다. 특히 중동시장과 직·간접 연결된 지역 수출기업들의 채산성 악화와 거래 불안정, 물류 차질 등 실질적 경영 애로를 호소했다.

이들은 중동사태 장기화 가능성에 대비해 유류세 인하와 물류비 지원 등 지역 수출기업의 피해를 최소화할 수 있는 선제적 대응과 함께 정부와 부산시, 유관기관 차원의 적극 지원을 요구했다.

양재생 부산상의 회장은 “최근 중동사태는 유가와 환율, 해상물류 등 기업 경영 전반에 직접적인 영향을 미치는 대외 변수인 만큼, 현장의 애로를 신속히 파악하고 대응하는 것이 중요하다”면서 “지역기업들의 어려움을 면밀히 살펴 정부와 관계기관에 전달하고, 기업경영 안정과 수출활동 지원을 위한 실효성 있는 대책을 마련하겠다”고 말했다.