원래 육영재단 정수아파트 부지 단 18가구로 1/3이 유명인 전세 지금껏 단 1건, 월세 0건 모두 ‘자가 소유’ 원하는 고급 빌

[헤럴드경제=신혜원 기자] 북적이는 강남구청역 사거리를 지나 학동로 언덕길을 오르다보면 높은 담장으로 둘러쌓인 유럽풍 외관의 고급주택 ‘논현라폴리움’이 눈에 띈다. 서울 강남의 전통 부촌, 논현동에서도 고지대에 자리 잡은 논현라폴리움은 고급주택의 필수 요건처럼 여겨지는 한강뷰도, 초고층 시티뷰도 아니지만 10년 넘게 자산가들의 선호도가 높은 안식처가 되어주고 있다. 특히 전체 가구의 3분의 1이 유명인 소유일 정도로 프라이버시를 중요시하는 다수가 거주 중이다.

원래 육영재단 직원아파트…배우 이민호·최지우 등 유명인 거주

논현라폴리움은 과거 고(故) 박정희 전 대통령 부인인 고 육영수 여사가 세운 정수아파트 부지에 조성된 고급빌라다. 육 여사가 설립한 기술학교 정수 직업훈련원(한국폴리텍대학 모태)과 육영재단 직원들이 살던 아파트가 철거되고 지금의 논현라폴리움으로 재탄생했다.

시공은 강남 부촌 단지의 상징인 ‘타워팰리스’를 지은 삼성중공업이 맡아, 2012년 8월 지하 2층~지상 10층, 1개 동, 18가구 규모로 준공했다. ‘쉐르빌’ 브랜드를 갖고 있던 삼성중공업은 현재는 주택 사업을 접은 상태지만 논현라폴리움 시공 당시 강남에 처음 선보이는 고급빌라 프로젝트라는 점에서 시장의 관심을 받았다.

단지명인 라폴리움(La Folium)이 숲을 뜻하는 라틴어 폴리움(folium)을 차용한 만큼 단지 내에 녹지면적을 충분히 확보해 다른 고급빌라 대비 정원을 상대적으로 넓게 조성했다. 또한 전 가구가 남향으로 배치돼 있어 채광이 우수하다. 가구당 주차대수도 4대에 달한다.

고급빌라로서의 설계 요소와 우수한 입지를 모두 갖춘 논현라폴리움은 준공 직후인 2013년 단숨에 전국 공동주택 공시가격 10위를 차지하기도 했다. 당시 펜트 타입의 공시가격은 34억1600만원으로 ‘트리움하우스5차’, ‘상지리츠빌카일룸3차’, ‘해운대아이파크’, ‘갤러리아포레’, ‘라테라스한남’ 등 인지도 높은 초고가주택 뒤를 이었다.

입주 후 논현라폴리움의 고급주택 명성을 높인 데는 유명인들의 수분양 소식도 한몫했다. 배우 이다해는 240㎡를 2013년 약 25억9000만원에 매입했다. 가수 세븐과 결혼 후에도 신혼집으로 거주한 것으로 알려지기도 했다. 그룹 소녀시대 멤버 수영도 2013년 240㎡를 약 27억3000만원에 분양받아 거주하다가 2021년 44억6000만원에 매도해 8년 새 17억원 넘는 차익을 봤다.

장세욱 동국제강 부회장은 240㎡를 약 28억8000만원에 분양받아 아직 보유 중이고, 배우 최지우 또한 같은 타입을 2013년 약 30억7000만원에 매입했다. 미국과 한국을 오가며 살고 있는 배우 권상우·손태영 부부는 지난 2016년 240㎡를 약 34억7000만원에 매수했다.

특히 배우 이민호는 2013년 일반 타입을 약 29억8000만원에 매입해 거주하다가 2년 뒤인 2015년 펜트 타입도 50억원에 사들였다. 이후 2017년 일반 타입을 39억5000만원에 매도해 현재는 펜트 타입만 보유하고 있다.

논현라폴리움 정도로 내부 구조가 넓게 잘 나온 타입이 많지 않죠. 구조 때문에 찾으시는 분들이 많은데 기존에 계시던 분들의 거주 만족도가 높아 매물 자체는 잘 안 나와요. 서울 강남구 논현동 A공인중개사무소 대표

전세는 지금껏 입주 후 단 1건, 셀럽의 실거주 빌라

전체 가구가 18가구뿐이라 나오는 매물도, 거래도 많지 않다. 가장 최근 실거래가는 지난 2024년 기록한 56억원(240㎡)이다. 최근 10년간 거래량은 7건으로, 희소성이 높아 한 번 거래될 때마다 수억원에서 수십억원씩 뛴다. 현재 나와있는 240㎡ 매물도 호가가 70억원으로 2년 전 가격 대비 14억원 올랐다. 2가구 밖에 없는 펜트 타입은 2015년 이민호가 매수한 거래가 마지막이다.

또한 전 가구가 실거주 위주이기 때문에 임대차 매물은 사실상 시장에서 찾아보기 힘들다. 현재 등록된 매물은 전혀 없고, 전세 거래는 입주 이후 지금까지 단 1건이었다. 2022년 당시 240㎡가 보증금 35억원에 전세계약을 체결한 바 있다. 월세 거래는 이뤄진 적이 없다.

논현라폴리움이 자산가들의 선택을 받는 이유는 이런 기본적인 설계 요소 때문만은 아니다. 대형면적 구조, 사생활 보호에 최적화된 3중 보안시스템, 편리한 도심 인프라와 조용하고 쾌적한 주거 환경 등이 논현라폴리움의 실거주 만족도를 높이는 요인이 됐다.

①18가구만 누릴 수 있는 전 가구 ‘펜트’급 공간

논현라폴리움은 240㎡(이하 전용면적) 16가구, 복층형 펜트하우스인 264㎡ 2가구로 구성돼 있다. 펜트하우스가 따로 있긴 하지만 일반 타입 또한 공급면적 기준으로는 491㎡(148평)에 달하고, 방 6개, 욕실 4개 등 초대형 면적으로 설계됐다. 인근에 ‘논현상지리츠빌’, ‘논현아펠바움1·2차’ 등 대형면적을 갖춘 고급빌라들이 밀집해 있지만 방이 6개인 곳은 찾아보기 드물다.

9~10층에 배치된 펜트하우스 타입은 아래층과 위층에 각각 방이 2개, 욕실 2개가 있는 구조로 테라스공간도 있다. 또한 옥상정원도 따로 이용할 수 있다. 논현동 A공인중개사무소 대표는 “논현라폴리움이 인기가 많은 가장 큰 요인은 구조”라며 “실제로 가보면 압도적으로 넓다”고 말했다.

②외부인 출입 철저히 차단…적외선·동체감지기까지

논현라폴리움이 실거주자들에게 높은 점수를 받는 또다른 이유는 외부와 철저히 분리된 보안 환경이다. 단순히 경비 인력이 상주하는 수준을 넘어 각종 보안 시스템이 적용돼 입주민들의 사생활 보호를 최우선으로 보장한다. 이는 외부 노출을 극도로 꺼리는 유명인들이 안심하고 거주할 수 있는 여건이 됐다.

외부에서 단지 내부를 들여다볼 수 없도록 하는 물리적 장벽인 높은 담장뿐 아니라 단지 정문에는 전문 보안요원이 24시간 자리하고 있다. 단지 곳곳에는 20여 대의 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 사각지대 없는 감시체계를 구축하고 모든 출입기록을 실시간으로 관리한다.

또한 무선주파수(RF) 카드 방식의 자동주차관제시스템을 통해 단지 내 무단침입을 예방하고, 건물 밖에는 적외선감지기, 내부에는 동체감지기·가스누출감지기 등이 설치돼 있다.

③편리한 도심 인프라와 조용한 거주 환경 동시에

논현라폴리움은 강남 중심부인 논현동에 위치해 각종 상업·문화시설을 가까이서 누릴 수 있으면서도 도심 소음은 차단되는 쾌적한 주거 환경을 갖추고 있다. 단지는 지하철 7호선과 수인분당선이 지나는 강남구청역 사거리에서 불과 도보 10분 거리이지만 번잡함이 느껴지지 않는 조용한 분위기다.

이런 주거 환경이 가능한 건 단지의 입지적 특성 덕분이다. 논현라폴리움은 외부 차량 통행, 유동인구가 많지 않은 학동로 언덕길 골목에 있어 소음 유입이 적을 수밖에 없다.

그러나 차를 타고 큰 길로 나가면 학동로, 선릉로, 언주로, 봉은사로를 비롯한 강남의 주요 간선도로로 이어지고 올림픽대로, 강변북로, 동호대교 접근성도 좋다. 자차로 이동하면 청담동 명품거리, 갤러리아백화점, 현대백화점 본점 등 대형 상권까지 10분 이내에 갈 수 있다. 대치동 학원가도 가깝고 도산공원 일대도 인접해 있다.

입지요인에 더해 소규모 빌라임에도 신축 대단지 못지않은 커뮤니티 시설을 갖추고 있다는 점도 입주민 만족도를 높였다. 지하 1~2층에 있는 입주민 전용 커뮤니티 공간에는 피트니스센터, 골프연습장, 마사지룸, 영화상영관, 연회장 등이 마련돼 있다.