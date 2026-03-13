양·음극재 기술·실리콘 음극재 결합 차세대 배터리 소재 공동 개발 계획

포스코퓨처엠이 미국 배터리 소재 기업 실라와 손잡고 차세대 배터리 소재 기술 개발에 나선다.

포스코퓨처엠은 지난 11일 서울시 강남구 코엑스에서 미국 실라와 첨단 배터리 소재 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다. 이 자리에 홍영준(왼쪽) 포스코퓨처엠 기술연구소장과 글렙 유신(오른쪽) 실라 창립자 겸 최고기술책임자(CTO) 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 포스코퓨처엠의 양극재·음극재 기술과 실라의 실리콘 음극재 기술을 결합해 차세대 배터리 소재 기술을 공동 개발할 계획이다.

실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 에너지 저장 용량이 최대 10배 높은 것으로 알려져 있다. 이를 적용하면 전기차 주행거리를 크게 늘리고 충전 시간도 단축할 수 있다. 다만 충·방전 과정에서 배터리 부피가 팽창하고 구조 변형이 발생하는 문제가 상용화의 걸림돌로 지적돼 왔다.

양사는 탄소나노 소재 기술을 활용해 이러한 팽창 문제를 억제하고 구조 변형을 최소화함으로써 배터리 수명을 크게 늘리는 기술을 개발할 예정이다. 또한 고가 소재인 실리콘 음극재의 원가 경쟁력을 높이기 위해 포스코퓨처엠의 탄소 소재 기술을 적용하는 방안도 검토한다.

실라는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 배터리 소재 기업으로, 고성능 실리콘 음극재 기술을 보유하고 있다. 주요 완성차 및 배터리 제조사들과 협력하며 전기차 주행거리 향상과 충전 속도 개선을 위한 기술을 개발하고 있으며, 워싱턴주 모지스레이크에 실리콘 음극재 생산 공장을 운영하고 있다.

홍 연구소장은 “양사는 첨단 배터리 소재 기술 개발을 위해 각사가 보유한 업계 최고 수준의 기술 리더십을 결합하기로 했다”며 “기술 개발뿐 아니라 공급망 차원에서도 파트너십을 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다. 정경수 기자