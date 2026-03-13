렛츠런파크서 국내 최고 권위 대회 최우수 장거리 경주마 선발 첫 관문

국내 최고 권위의 경마 대회 ‘헤럴드경제배 대상경주’ 제24회 대회가 15일 과천 마사회 렛츠런파크에서 서울 7경주로 펼쳐진다. 3세 이상의 경주마가 출전하는 G3 등급 2000m 장거리 경주다. 총 12두가 우승 트로피를 놓고 경합을 벌이며 순위 상금은 총 5억원이다.

헤럴드경제배는 한 해의 최우수 장거리 경주마를 선발하는 ‘스테이어(Stayer) 시리즈’의 첫 번째 관문이다. 시리즈는 총 세 개 경주로 구성되며, 누적 승점을 기준으로 올해의 장거리 최강마를 최종 결정한다. 두 번째 관문은 4월 19일 대회(G3), 마지막 관문은 5월 24일 부산광역시장배(G2)다.

올해는 어느 때보다도 치열한 경쟁이 ‘별들의 전쟁’이 예상된다. 2025년 연도 대표마인 ‘스피드영’, 그랑프리 우승마 ‘클린원’, 디펜딩 챔피언 ‘석세스백파’에 서울의 강자 ‘강풍마’까지 최정상급 경주마들이 총출동한다.

최근 대상경주에서 부산·경남 소속 말들의 강세가 이어지고 있는 가운데, 이번에도 부경이 우승 트로피를 가져갈지, 아니면 서울마가 반격의 신호탄을 쏠지도 관심이다. 조용직 기자