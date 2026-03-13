[헤럴드경제=김병진 기자]김상동 경북교육감 예비후보가 지역 경제계 원로인 조정문(전)경상북도상공회의소협의회회장을 후원회장으로 위촉하며 세 확장에 나섰다.

김상동 예비후보는 지난 12일 조정문 전 회장을 후원회장으로 공식 위촉했다. 이번 위촉은 지역 산업과 교육의 연계를 통해 경북의 미래 인재 양성과 지역 정착 기반을 강화하기 위한 취지로 이뤄졌다.

조정문 후원회장은 수락 소감에서 “경북 기업들이 겪고 있는 인력난을 해결하고 인구 소멸 위기를 극복할 수 있는 가장 중요한 열쇠는 교육”이라며 “김 후보는 경북대 총장을 지내며 검증된 행정력을 보여준 인물로 경북 교육을 한 단계 도약시킬 적임자라고 판단해 후원회장직을 맡게 됐다”고 말했다.

김상동 예비후보는 “대한민국과 경북도의 경제 발전에 헌신해 온 조 회장님의 합류는 천군만마를 얻은 것과 같다”며 “지역 산업과 교육이 함께 성장하는 정책을 통해 아이들이 지역에서 배우고 취업하며 정착할 수 있는 교육 선순환 구조를 반드시 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 조정문 후원회장은 제14대 구미상공회의소회장과 경북도상공회의소협의회회장을 역임한 지역 경제계 인사로, 산업용 섬유 분야를 개척한 기업인이자 지역 경제 발전을 이끈 지도자로 평가받고 있다. 또 산업 발전에 기여한 공로로 은탑산업훈장을 수훈한 바 있다.