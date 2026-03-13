아뜰리에길에 체험형 ‘디저트랩’ 10~30대 여성 타깃, 연내 3곳 추가

편의점 이마트24가 서울 성동구 서울숲 아뜰리에길에 디저트 특화매장 ‘디저트랩 서울숲점’을 연다고 13일 밝혔다.

디저트랩 서울숲점은 성수동 일대의 트렌디한 카페와 맛집을 찾는 10~30대 여성이 타깃이다. 94.4㎡(약 29평) 규모의 체험형 공간으로 기획했다.

매장은 ▷이마트24의 차별화 디저트를 모은 ‘디저트존’ ▷트렌디한 디저트 브랜드 상품으로 구성한 ‘스페셜 디저트존’ ▷디저트와 어울리는 와인을 엄선한 ‘와인 페어링존’ ▷포토존이 있는 ‘테라스’ 등 크게 4가지 공간으로 구성했다.

디저트존은 두바이 시리즈 10여종과 서울대빵 5종, 빵튜버 ‘뽀니’와 협업한 디저트 4종, BOTD 상품 10여종 등 차별화 상품을 선보인다. 스페셜 디저트존은 수플레 치즈케이크 전문 브랜드인 ‘치플레’의 스페셜세트를 단독 판매한다.

프리미엄 베이커리 브랜드 ‘아우어베이커리’와 ‘베키아에누보’, ‘밀크앤허니’, ‘박준서 명장’, ‘카멜커피’ 등도 만날 수 있다.

와인페어링존은 무르비에드로, 노제코, 보시오, 운두라가 등 알코올 0.1% 미만의 논알콜 와인을 선보인다. 주로 스파클링 와인, 화이트, 로제 와인이다.

방문 경험을 SNS(사회관계망서비스)에 공유하길 원하는 소비자를 위해 테라스에는 서울숲 피크닉을 주제로 한 포토존과 차양막을 설치했다.

지역과 상생하는 플랫폼 역할도 맡는다. 이마트24는 아뜰리에길 내 공방, 카페, 맛집 등을 소개하는 지역 지도를 사이니지 광고에 노출한다. 공방 운영자 등 지역 활동가를 위해 택배 서비스 1000원 할인도 제공한다. 지역작가 및 공방 브랜드를 소개하는 전용 전시·판매 코너도 운영한다.

이마트24는 올해 특화매장 3개를 추가로 선보일 계획이다. 이마트24 관계자는 “앞으로도 차별화된 특화매장을 통해 고객들에게 새로운 편의점 경험을 제공하고, 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 매장 전략을 확대할 것”이라고 말했다. 김진 기자