한·캄보디아 국세청장 회의…조세 목적 정보교환 협약 서명

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청이 역외탈세에 대응하기 위해 캄보디아 과세당국과 조세 범죄와 관련한 금융자산 정보를 주고받는 협약을 체결했다.

임광현 국세청장은 12일 캄보디아 프놈펜에서 꽁 위볼 캄보디아 국세청장과 회의를 하고 조세 목적 정보교환 협약(MOU)을 체결했다고 국세청이 13일 밝혔다.

두 청장은 초국가 범죄수익의 해외 은닉과 가상자산을 이용한 자금세탁에 대응하기 위해서는 과세정보 교환이 중요하다는 데 뜻을 같이했다.

이에 따라 탈세와 연계된 금융자산 등 과세정보를 상대국 과세 당국에 적시에 정확히 제공하는 내용을 담은 정보교환 협약을 체결했다.

임 청장은 캄보디아 현지 진출기업과의 간담회에서 청취한 세무 애로 사항을 꽁 위볼 청장에게 전하며 세정 지원을 당부했다.

국세청은 “현지 진출기업들의 어려움을 경청하고 보다 실질적인 세정지원 방안을 마련하여 납세자 입장에서 공감할 수 있는 세정외교를 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.