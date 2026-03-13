[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 김시우가 ‘제5의 메이저’로 불리는 플레이어스 챔피언십 첫날 부진해 공동 52위로 출발했다.

김시우는 13일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 스타디움 코스(파72)에서 열린 대회 첫날 경기에서 버디 1개에 보기 2개로 1오버파 73타를 쳐 공동 52위를 기록했다. 임성재와 김성현은 나란히 3오버파 75타를 기록해 공동 82위에 머물렀다. 이들은 컷 통과를 위해 2라운드에서 타수를 대폭 줄여야 하는 부담을 안게 됐다.

지난 2017년 이 대회 최연소 우승을 차지했던 김시우는 첫날 부진으로 9년 만의 타이틀 탈환이 쉽지 않게 됐다. 김시우는 5언더파 67타로 공동 선두를 이룬 매버릭 맥닐리, 리 호지스, 사히스 시갈라, 오스틴 스머더먼(이상 미국), 셉 스트라카(오스트리아)에 6타 뒤진 채 2라운드를 맞게 됐다.

대회 첫날 경기는 기상 악화로 인해 약 20분간 중단되는 등 차질을 빚었으며 일몰로 4명의 선수가 경기를 마치지 못했다. 공동 선두에 이름을 올린 오스틴 스머더먼은 18번 홀에서 약 4.5m 거리의 버디 퍼트를 남겨 두고 클럽하우스로 철수했다.

저스틴 토머스(미국)는 오랜 공백 끝에 출전했음에도 4언더파 68타를 쳐 러셀 헨리 등과 함께 공동 6위에 올랐다. 지난 해 11월 허리 수술을 받은 토마스는 긴 재활을 거쳐 지난 주 아놀드 파머 인비테이셔널을 통해 6개월 만에 복귀했으나 컷 탈락했다.

세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 버디와 보기 3개씩을 주고받으며 이븐파를 기록해 이민우(호주), 브룩스 켑카(미국) 등과 함께 공동 40위로 출발했다. 셰플러는 대회 사상 최초로 지난 2023년과 2024년 2년 연속 우승했다.

허리 부상으로 대회 개막 직전까지 출전 여부를 결정하지 못했던 디펜딩 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드)는 2오버파 74타를 기록해 공동 69위에 머물렀다. 매킬로이는 버디는 2개에 그친 반면 보기 4개를 범했다. 우승 후보 중 한 명이었던 콜린 모리카와(미국)는 1번 홀을 마친 뒤 허리 통증을 호소하며 기권했다.