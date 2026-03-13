박씨, 수면 중 두통으로 병원이송 ‘뇌사상태’ 심장·폐장·간장·양측 신장 등 5명에 기증 아내 “딸 설하, 오빠 몫까지 사랑하며 키울게”

[헤럴드경제=강문규 기자] “우리 (딸) 설하, 오빠 몫까지 사랑 많이 주면서 잘 키울게.”

60일 된 딸 아빠인 40대 남성이 5명의 생명을 살리고 세상을 떠난 사연이 알려져 관심이다.

13일 한국장기조직기증원에 따르면 1월 30일 동아대학교병원에서 박성배(41세) 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

박 씨는 1월 19일, 수면 중 두통을 호소하여 병원으로 이송됐으나, 의료진의 적극적 치료에도 불구하고 의식을 회복하지 못한 체 뇌사상태가 됐다. 이후 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.

기증자가 깨어날 가능성이 없다는 이야기를 의료진에게서 들은 가족들은 의논을 진행했다. 힘들어하는 모습을 지켜보는 것 대신 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하자는 뜻을 모아 기증에 동의했다. 또한, 갓 태어난 아이가 커서 아빠를 기억했을 때 숭고한 나눔을 실천한 좋은 사람으로 기억할 수 있기를 바라는 마음이었다고 한다.

부산시에서 1남 1녀 중 장남으로 태어난 박 씨는 밝고 자상한 성격으로 주변에 친구들도 많았고, 주변 사람들을 잘 챙겼다. 큰 키와 건장한 체격과는 다르게 마음이 여리고 주변에 도움이 필요한 사람에게 먼저 다가갈 줄 아는 따뜻한 사람이었다고 한다.

대학에서 체육과를 졸업 후 조선소에서 일을 하였고, 주말이면 축구 동호회 및 다양한 운동을 즐겨 했다. 60여 일이 된 딸과 아내를 위해서 회사에서 돌아오면 아이를 돌봐주고 잠들 때까지 안아주던 자상한 아빠였다.

박 씨의 아내 임현정 씨는 “오빠, 우리는 걱정하지 마. 나중에 다시 만나면 그때 나에게 수고했다고 한 마디만 해줘. 오빠, 많이 보고 싶어. 그리고 많이 사랑해”라고 마지막 인사를 전하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “먼저 세상 가장 소중한 가족을 두고 떠나신 기증자와 그 가족에게 안타까운 마음을 전한다”라며 “생명나눔이라는 아름다운 씨앗을 전한 그 뜻이 많은 분에게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠으며, 그 따뜻한 마음에 다시 한번 감사드린다”고 말했다.