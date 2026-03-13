- 스마트제조혁신기업의 판로 확대와 역량 강화를 위한 판로 지원 프로그램 운영 등 협력 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단(단장 안광현, 이하 추진단)은 13일 공영홈쇼핑과 ‘2026년 스마트제조혁신기업 판로 지원 프로그램’ 업무협약을 서면으로 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해에 이어 2년 연속 체결된 판로 지원 협력체계로, 스마트공장 지원사업 참여기업의 시장 진출과 지속적인 유통플랫폼 연계를 위해 추진했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 스마트제조혁신기업을 대상으로 유통플랫폼 입점 코칭상담회, 품평회, 우수기업 판로개척 지원(TV홈쇼핑 부문), 정책홍보 등 판로지원 프로그램 전반에 협력할 예정이다.

추진단은 올해 스마트공장 구축기업의 제품 경쟁력 강화와 대기업 유통플랫폼 진출 기반 마련을 위해 2026 스마트제조혁신기업 판로 지원 프로그램을 운영한다.

해당 프로그램은 스마트공장 구축기업 생산 제품에 대한 코칭과 상담을 통해 상품성과 시장성을 높이고, 실제 판매 연계까지 지원하는 것이 목적이다. 전체 지원대상은 총 60개 사이며, 이 가운데 25개 사를 선정해 판로 지원을 추진한다.

주요 프로그램으로는 TV홈쇼핑 MD와의 1:1 제품 코칭상담, 품질교육, 판로지원사업 설명회 등이 포함된 코칭상담회을 운영한다. 이후 코칭 멘토 추천기업을 대상으로 전문가 품평회를 진행하고, 선정기업에는 상품성 향상을 위한 심화코칭과 TV홈쇼핑 판매 실습을 지원한다.

또한 스마트제조혁신기업의 우수 성과와 지원 정책을 알리기 위한 정책홍보도 함께 추진할 계획이다.

특히 올해 협업은 지난해 추진 성과를 바탕으로 한층 체계적으로 운영한다. 추진단은 2025년 공영홈쇼핑과의 협업을 통해 전국 스마트제조혁신기업을 대상으로 코칭상담회를 개최했으며, TV홈쇼핑·라이브커머스·온라인 3개 유통 부문에서 60개 기업의 입점 실습을 지원했다.

우수사례로는 에이치비글로벌이 TV홈쇼핑 방송 2회를 통해 총 9400만원의 매출을 달성하는 성과를 거둔 바 있다.

이번 협약은 공공 유통 전문기관인 공영홈쇼핑과의 협력해 스마트공장 지원기업의 우수 제품을 발굴하고, 제품 기획·품질관리·판매 실습까지 연계 지원한다는 점에서 의미가 있다.

추진단은 이번 사업을 통해 중소 제조기업의 판로 확대와 마케팅 역량 강화를 지원하고, 스마트제조혁신기업의 우수성과를 국민에게 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

추진단 안광현 단장은 “공영홈쇼핑과의 2년 연속 협업을 통해 스마트제조혁신기업이 제품 경쟁력 향상을 넘어 실제 시장 진출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획”이라며, “앞으로도 우수 중소 제조기업의 판로 확대와 성장 기반 마련을 위해 현장 중심의 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

추진단은 지난 2026년 3월 협약 체결을 시작으로 4~5월 참여기업 모집, 6월 코칭상담회 개최, 7월~12월 우수기업 선발 및 판로개척 지원을 순차적으로 추진할 예정이다.