손상태 사장·조경업체 ‘308 바이코트’ 1호에…골든벨 매출도

[헤럴드경제=강승연 기자] 식당 파손을 배려로 넘긴 고기집 사장의 미담이 기업의 정식 시상제도로 이어졌다.

폴리페놀팩토리는 소상공인의 선행 사례를 발굴해 포상하는 ‘308 바이코트(BUYCOTT)’ 시상제도를 신설하고 운영을 시작했다고 13일 밝혔다.

지난 7일 서울 목동의 고기집 ‘뭉텅 오목교점’에서 발생한 미담이 계기가 됐다. 당시 조경 정리 중 데크를 파손한 인부들에게 손상태 사장이 “괜찮다”며 배려했고, 이에 감동한 인부들이 자발적으로 식사 후 데크를 수리해 준 사연이 화제가 됐다.

폴리페놀팩토리는 해당 식당 사장과 조경업체를 1호 공동 수상자로 선정했다. 회사는 상패 전달과 함께 식당 전 좌석 만석 기준의 ‘골든벨’ 매출을 올려줄 예정이다. 조경업체 관계자들에게도 상패와 포상을 진행할 예정이다.

시상제도 명칭인 ‘308’은 브랜드가 탄생한 카이스트 실험실 호수에서 따왔다. ‘바이코트’는 착한 소비로 가게를 돕는 ‘돈쭐’의 의미를 담았다. 특히 1회성에 그치지 않도록 소상공인 점포의 홍보와 그래비티샴푸 등을 지원할 계획이다.

이해신 카이스트 석좌교수(폴리페놀팩토리 대표)는 “좋은 일이 외면받지 않는 세상을 꿈꾸며 시작한 실험실 308호의 정신을 담았다”며 “선한 행동이 일회성으로 끝나지 않고 계속 이어지도록 돕는 것이 목표”라고 말했다.