11개 계열 보안 책임자·준법감시인 한자리 중장기 마스터플랜·통합보안관제 등 논의

[헤럴드경제=박성준 기자] KB금융그룹은 지난 12일 지주를 비롯한 11개 계열사 정보보호 담당 임원과 최석문 KB금융 준법감시인(부사장)이 참석한 가운데 ‘1분기 그룹 정보보호협의회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

그룹 정보보호협의회는 정보보호 운영 지침에 근거해 전략 수립, 주요 이슈에 대한 의사결정, 공동 사업 추진 등을 담당하는 그룹 정보보호 컨트롤타워다.

이번 협의회에서는 디지털 환경 대응을 위한 ▷그룹 중장기 정보보호 마스터플랜 수립 방안 ▷사이버보안센터 운영 실적·조직체계 고도화 방안 ▷그룹 통합보안관제시스템 구축 등 핵심 보안 과제들이 논의됐다.

특히 최근 금융권의 핵심 과제로 부상한 디지털금융안전법 제정과 인공지능(AI) 기본법 시행에 발맞춰 대외 법령 준수 방안을 중점 점검했다. AI 서비스 확산에 따른 데이터 유출·모델 편향성 등 새로운 보안 위협에 대응하기 위한 그룹 차원의 일관된 가이드라인도 마련하기로 했다.

KB금융 정보보호 조직의 가장 큰 차별점은 지주 준법감시인 산하에서 운영된다는 점이다. 정보보호를 단순한 IT 기술 지원이 아닌, 그룹 차원의 과제로 격상시켜 고객정보 보호의 책임을 한층 강화했다.

이번 협의회에는 준법감시인이 직접 배석해 연간 사업계획과 주요 법령 대응 전략을 함께 논의했다. KB금융은 이를 통해 기술적 보안(IT)과 법률적 보호가 통합된 보안 전략을 구축하고, 고객이 안심하고 이용할 수 있는 금융 환경의 기틀을 다진다는 방침이다.

KB금융 관계자는 “컴플라이언스와 보안 기술의 시너지를 통해 어떤 위협에도 흔들리지 않는 가장 안전한 금융 환경을 고객에게 제공할 것”이라고 말했다.