[헤럴드경제(인천0=이홍석 기자]인천 계양~강화 고속도로 건설사업이 본격 시작됐다.

인천광역시는 12일 계양구에서 서구 검단을 거쳐 강화군까지 연결되는 총연장 29.9km, 왕복 4차 계양~강화 고속도로 착공에 들어갔다.

총사업비 3조2629억 원이 투입된다. 국토교통부와 한국도로공사가 추진하는 국책사업으로 2032년 준공을 목표로 하고 있다.

이번 사업이 완료되면 그동안 상대적으로 교통 여건이 열악했던 강화·검단·계양 등 인천 북부권이 하나의 광역 교통축으로 연결돼 지역 간 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

또한 수도권 서북부역과 서울 도심을 연결하는 남북축 광역교통망 구축에도 중요한 역할을 할 전망이다.

특히 검단신도시 등 2기 신도시 개발로 증가하는 교통 수요에 대응하고 수도권 제1·제2순환고속도로와 연계된 광역 간선도로망을 구축해 수도권 교통 흐름 개선에도 기여할 것으로 보인다.

장철배 시 교통국장은 “계양~강화 고속도로 건설은 인천 북부권의 교통 여건을 개선하고 지역 간 이동 시간을 단축하는 것은 물론 물류 효율성 향상과 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.