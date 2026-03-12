[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 지역 사회가 스스로 문제를 발굴하고 다양한 주체가 협력해 해결하는 기반을 마련하기 위해 ‘2026년 지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 사업’ 공모를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 공모를 통해 비수도권 광역지방자치단체 관할 지역에서 활동하는 사회연대경제조직, 비영리 민간단체, 대학 등 지역지원조직 7곳을 선정할 예정이다.

선정된 조직에는 1년 차에 2억원의 예산을 지원한다. 이를 바탕으로 지역 내 다양한 주체가 참여하는 협력 체계를 구성하고 핵심 의제를 발굴·실행하도록 할 계획이다.

2∼3년 차에는 해당 시도에 매년 6억원(국비·지방비 각 50%)을 지원해 1년 차에 구축한 협력 모델을 지역 전반으로 확산하고 발전시키도록 할 방침이다.

공모 신청은 다음 달 10일까지 진행되며, 서면 심사와 현장 실사, 대면 심사를 거쳐 5월 중 최종 대상자를 선정한다.

사업 세부 내용과 신청 방법은 행안부 누리집에서 확인할 수 있다.

이방무 행안부 사회연대경제국장은 “지역의 실질적인 변화는 현장의 적극적인 참여와 긴밀한 협력에서 시작된다”며 “이번 사업을 통해 지역 사회가 스스로 문제를 찾고 해결해 나갈 수 있는 든든한 토대를 마련하겠다”고 말했다.