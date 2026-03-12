웨스팅하우스와 신규 원전 심포지엄 개최 스웨덴 SMR·네덜란드 MSR 등 차세대 원자로 공략 글로벌 원전 생태계 협력 다각화 추진

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 북유럽에서 에너지 전환을 이끌 글로벌 핵심 파트너로 입지를 강화하고 있다고 12일 밝혔다.

현대건설은 10~11일(현지시간) 핀란드 헬싱키에 위치한 비즈니스 핀란드 본사에서 미국 원자력 기업인 웨스팅하우스와 ‘핀란드·스웨덴 신규 원전 건설 심포지엄’을 개최했다.

양사의 글로벌 원전사업 추진 전략을 공유하기 위해 마련된 이날 행사에는 이한우 현대건설 대표이사와 조엘 이커 웨스팅하우스 수석부사장 외에도 정부 인사, 100여개의 북유럽 원자력 유관기관 및 산업 관계자들이 참석했다.

현대건설과 웨스팅하우스는 지난해 슬로베니아 신규 원전 프로젝트의 기술타당성 조사를 착수한 데 이어 핀란드 국영 에너지 기업 포툼(Fortum)과 함께 원전 건설을 위한 사전업무착수계약(EWA)을 체결하는 등 유럽 내 사업 확대에 속도를 내고 있다.

이한우 대표는 “현대건설이 세계 각국에서 축적한 원전 건설 경험과 설계·조달·시공(EPC) 역량, 웨스팅하우스의 글로벌 원전 기술은 북유럽 국가의 에너지 전환과 안정적인 전력 공급에 크게 기여할 것”이라며 “이번 심포지엄이 북유럽 국가의 산업과 지역 사회에 실질적인 가치를 창출하는 장기 협력의 출발점이 되기를 바란다”라고 말했다.

아울러 현대건설은 11일 스웨덴 스톡홀름에서 미국 홀텍 인터내셔널과 스웨덴 소형모듈원전(SMR) 사업 진출을 위한 협력 체계 구축도 논의했다. 앞으로 양사는 스웨덴 최초 SMR 배치를 목표로 다양한 활동을 공동으로 수행할 예정이다. 스웨덴 정부의 전폭적인 지지를 요청하기도 했다.

그에 앞선 9일에도 네덜란드 암스테르담에 위치한 토리존(Thorizon) 본사에서 ‘용융염원전(MSR) 기술 협력을 위한 전략적 업무협약’도 체결했다.

토리존은 네덜란드 원자력연구소(NRG)에서 분사한 스핀오프 기업으로, 100메가와트(MW)급 MSR인 ‘토리존 원(Thorizon One)’ 개발을 주도하고 있다. 유럽연합(EU)의 SMR 산업동맹 핵심 프로젝트로 선정된 토리존 원은 프랑스 정부로부터 1000만 유로의 지원을 받기도 했다.

현대건설은 기술 정보 교류, MSR 프로젝트 공동 개발 및 사업화 방안 검토, 글로벌 원전시장 공동 진출 기회 발굴 등 토리존과의 기술 협력을 통해 차세대 원전 시장에서의 입지를 더욱 강화한다는 방침이다.

현대건설 관계자는 “최근 북유럽 국가들이 급증하는 전력 수요에 대응하고, ‘100% 재생에너지 사용에서 100% 화석연료 없는 에너지 사용’으로 정책을 선회하는 등 원자력에 관심을 보이고 있다”며 “웨스팅하우스와의 협력을 바탕으로 북유럽 대형 원전 건설 추진을 확대하는 한편 현지 협력을 다각화해 글로벌 원전 슈퍼사이클을 적극 주도할 예정”이라고 말했다.