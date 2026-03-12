[헤럴드경제=이태형 기자] 국내 물 산업 매출액 성장세가 둔화한 것으로 나타났다. 전년 대비 매출액 증가율이 줄어들면서 양적 팽창기를 지나 성숙기에 진입했다는 평가가 나온다.

기후에너지환경부는 2024년 기준 물 산업 통계를 12일 공개했다.

국내 물 산업 사업체는 2024년 1만8470곳으로 전년(1만8075곳)보다 2.2%, 종사자는 21만1929명으로 전년(21만1385명)보다 0.3% 늘었다.

물 산업 매출액은 51조6056억원으로 국내총생산(GDP·2556조9000억원)의 2%를 차지했다.

물 산업 매출액은 전년(50조9970억원)보다 1.2% 증가했는데, 전년 대비 매출액 증가율이 2023년엔 2.6%, 2022년엔 4.8%였다는 점을 고려하면 증가세가 둔화했다.

기후부는 물 산업 가운데 ‘과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스’ 분야 매출액 4조6219억원으로 전년보다 5.6% 증가한 점에 주목했다. 2023년과 2022년 이 분야 전년 대비 매출액 증가율은 각각 2.8%와 0.5%에 그친 바 있다.

기후부는 “물 산업이 기반시설 구축 중심 ‘양적 팽창기’를 지나 성숙기에 진입한 것으로 보인다”면서 “산업의 중심이 디지털 물관리 등 고부가가치 기술·서비스 영역으로 옮겨가고 있는 것”이라고 해석했다.

다만 2024년에도 제품 제조업(매출액 27조3988억원)과 건설업(14조9284억원)이 전체 물 산업 매출의 80% 이상을 차지했다.

2024년 물 산업 수출액은 2조809억원으로 전년(2조679억원)보다 0.6% 늘어나는 데 그쳤다.

물 산업 사업체 가운데 연구개발에 투자하는 사업체 비중은 20.1%, 전체 연구개발비는 8573억원으로 조사됐다.

김지영 기후부 물이용정책관은 “이번 조사는 물산업이 외형 성장 단계를 넘어 경쟁력 중심의 질적 성장 전략이 필요한 시점에 들어섰음을 보여준다”며 “인공지능과 데이터 기반 물관리, 고부가가치 기술 개발, 해외 시장 진출 역량 강화 등을 중점 추진해 기후위기 시대에 물산업을 대한민국의 미래 전략산업으로 육성해 나가겠다”고 말했다.

이번 물산업 통계조사 결과에 대한 상세한 내용은 물기술종합정보시스템 누리집을 통해 확인할 수 있다.