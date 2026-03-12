건산연 분석, 신규수주·공사기성지수 동반하락

[헤럴드경제=서정은 기자] 지난달 건설사들의 체감 경기가 더욱 악화된 것으로 나타났다.

한국건설산업연구원(건산연)은 지난 2월 건설경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 8.7포인트 하락한 62.5로 조사됐다고 12일 밝혔다. CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 건설 경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많음을 뜻한다.

건산연은 “신규수주지수와 공사기성지수가 동시에 하락하면서 건설 기업의 체감 경기가 크게 위축됐다”며 “CBSI는 2024년 5월 지수 개편 이후 최저치를 기록했다”고 설명했다.

지난달 신규수주지수(61.6)와 공사기성지수(75.3)는 전월 대비 각각 12.3포인트와 10.9포인트 내렸다. 수주잔고지수(74.6)는 2.5포인트 떨어졌다.

반면 자금조달지수(75.3)와 자재수급지수(91.0)는 각각 9.3포인트, 2.5포인트 올랐다.

공종별 신규수주지수는 토목(61.8), 주택(60.1), 비주택건축(58.5)이 각각 13.8포인트, 9.4포인트, 12.3포인트 내렸다.

기업 규모별로는 대기업지수(83.3)와 중소기업지수(61.3)가 각각 2.4포인트, 6.0포인트 하락했다. 중견기업지수(69.2)는 전월과 동일했다.

지역별로는 서울지수(74.5)와 지방지수(63.8)가 각각 17.9포인트, 6.1포인트 떨어졌다.

아울러 지난 1월 건설 수주액은 14조2000억원으로, 전년 동월 대비 39.9% 증가했다. 공공 수주와 민간 수주가 각각 75.4%, 26.8% 늘었다.

그러나 1월 건설 기성액(공사가 진행된 정도를 금액으로 나타낸 것)은 9조8000억원으로 21개월 연속 감소세를 나타냈다. 건설기성 감소는 계절적 비수기 요인과 최근 착공 물량 감소 등의 영향이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다.

1월 건설업 취업자 수는 190만1000명으로, 전년 동월 대비 1.0% 감소하며 건설 활동 부진이 고용에도 영향을 미치는 것으로 나타났다.

1월 건설공사비지수는 133.28로, 전년 동월 대비 1.7% 상승하며 높은 수준을 유지했다. 주요 건설 자재별 생산자 물가의 경우 시멘트와 레미콘은 하락했으나 철근은 소폭 상승했다.