주택산업연구원 3월 설문 결과 전월比 전국 4.5p↓·서울 7.6p↓

[헤럴드경제=김희량 기자] 다주택자 양도소득세 중과와 보유세 인상 가능성 등 규제 강화에 대한 우려로 이달 전국 아파트 입주 전망이 한 달 만에 하락 전환했다.

12일 주택산업연구원(주산연)이 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 3월 전국 아파트 입주전망지수는 전월 대비 4.5포인트 내린 94.4로 조사됐다.

입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 내고 입주할 수 있을지 예상하는 지표로 100 이하면 입주 경기에 대한 부정적 전망이, 100 이상이면 긍정적 전망이 우세하다는 의미다.

수도권(97.5)은 전월 대비 3.8포인트 하락 전망됐고 서울(100.0)은 7.6포인트, 인천(92.5)은 3.9포인트 각각 내렸다. 경기(100.0)는 보합으로 나타났다.

주산연은 “다주택자 양도세 중과 유예 종료가 확정되고 보유세 인상 가능성이 제기되는 등 주택시장 규제 강화에 대한 시장의 우려가 영향을 미친 것으로 보인다”며 “서울은 강남3구, 용산 등 고가 주택 밀집 지역을 중심으로 급매물이 증가하며 가격 상승세가 둔화하거나 하락한 점이 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.

광역시(100.0)는 3.9포인트 내렸다. 울산(105.8)은 5.8포인트, 부산(105.0)은 5.0포인트 상승했으나 광주(83.3, 16.7포인트↓), 대전(100.0, 6.2포인트↓), 대구(91.6, 4.2포인트↓), 세종(114.2, 7.2포인트↓)은 하락할 것으로 전망됐다.

8개 도(89.1) 역시 5.3포인트 내린 가운데 충북(90.9, 9.1포인트↓), 강원(83.3, 7.6포인트↓), 전남(83.3, 7.6포인트↓), 충남(93.3, 6.7포인트↓), 경북(93.3, 6.7포인트↓), 전북(85.7, 6.6포인트↓)이 하락 전망됐다.

주산연은 이들 비수도권은 준공 후 미분양이 증가하고 지방 경기 활성화를 위한 특단 대책이 없는 상황 인 점이 영향을 미쳤다고 보고 있다.

지난달 전국 아파트 입주율은 62.0%로 전월 대비 13.0%포인트 떨어졌다.

수도권(82.6%→82.4%)은 하락폭이 0.2%포인트로 크지 않았으나 5대 광역시(69.8%→60.3%)는 9.5%포인트, 기타지역(76.0%→55.5%)은 20.5%로 내림폭이 두드러졌다.

미입주 사유는 기존 주택 매각 지연(39.6%), 잔금대출 미확보(26.4%), 세입자 미확보(17.0%), 분양권 매도 지연(9.4%) 순으로 집계돼 거래 위축이 신축 아파트 입주율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다.