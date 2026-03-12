이중 쿠셔닝 적용, 보행 피로 최소화

네파는 대표 하이킹화 ‘휘슬라이저 맥스(WHISTLIZER MAX·사진)’를 출시했다고 12일 밝혔다.

신제품은 2024년 출시 직후 리오더를 기록한 ‘휘슬라이저’의 기술력을 발전시킨 모델이다. 편안하게 오래 걸을 수 있는 제품을 선호한다는 소비자 조사를 바탕으로 누적되는 발의 피로를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

핵심은 네파 코리아 독점 기술인 충격흡수용 ‘휘슬링 폼’과 지지력을 강화하는 ‘쿠쉬 폼’을 상하부로 분리 적용한 ‘이중 쿠셔닝’ 구조다. 특정 부위에 부담이 몰리는 것을 줄여 발바닥이 쉽게 아프지 않고, 오래 걸어도 피로가 덜 느껴진다.

미드솔에는 발의 뒤틀림을 방지하는 ‘에너지 플로우’ 패턴을 적용했다. 또 ‘전면 러버 아웃솔’을 적용해 접지 면적을 넓히고, 미끄러짐과 미세한 흔들림을 줄였다. 고어텍스 인비저블 핏과 에어 메쉬 소재로 방수·투습 및 통기성도 높였다.

또 초경량 무게로 발목에 가해지는 부담을 줄였다. 봄에 어울리는 6가지 색상으로 구성했다. 강승연 기자