당직자들엔 당내 인사 비판 금지령 ‘절윤 결의문’ 후속 조치 일부 수용

장동혁 국민의힘 대표는 12일 당 윤리위원회를 향해 “윤리위에 제소된 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아 달라”고 요청했다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 “이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐 지방선거 승리를 위해 힘차게 뛸 때”라며 이같이 말했다.

그는 “여러 가지 여당의 실정 그리고 더불어민주당의 폭정에 대해 우리가 하나로 힘을 합쳐 싸울 때”라며 “이제 당내 인사들이 우리 당내 문제에 천착하기보다 대여 투쟁에 집중해 줄 것을 당부한다”고 밝혔다. 이어 “우리가 당내 문제에 머무르며 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라 제대로 된 대여 투쟁을 통해 지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때”라고 재차 강조했다.

장 대표는 아울러 “당직을 맡고 있는 모든 분은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 줄 것을 당부한다”고 주문했다.

또 “당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디 한마디는 당의 입장으로 비칠 수 있고 더 큰 무게감을 갖기 마련”이라며 “따라서 당직을 맡고 있는 모든 분이 오로지 지방선거 승리를 위해 힘을 합친다는 의미에서 앞으로 대여 투쟁, 이재명 정부 실정을 비판하고 국민에게 알리는 데 힘을 모아달라”고 말했다.

앞서 국민의힘 전체 의원 명의로 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’을 채택한 이후 당내에서는 지도부가 실질적인 후속 조치를 서둘러야 한다는 기류가 형성됐다. 당내 친한(친한동훈)계와 일부 소장파 의원들은 장 대표에게 한동훈 전 대표와 친한계 등에 대한 윤리위 징계 철회 및 윤리위원장 해촉, ‘윤 어게인’을 포함해 그들과 가깝다고 평가받는 당직자들에 대한 조치 등을 촉구했다.

결국 장 대표의 윤리위 추가 징계 논의 중단을 비롯한 이날 발언은 이 같은 요구를 일부 수용한 것이라 할 수 있다.

장 대표는 전날 “당대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고 당을 어떻게 이끌어 갈지 고민하고 필요한 부분이 있다면 당대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 언급한 바 있다. 김해솔 기자