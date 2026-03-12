당직자들엔 당내 인사 비판 금지령

‘절윤 결의문’ 후속 조치 일부 수용

장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 방송을 보고 있다. 이상섭 기자
장동혁 국민의힘 대표는 12일 당 윤리위원회를 향해 “윤리위에 제소된 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아 달라”고 요청했다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 “이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐 지방선거 승리를 위해 힘차게 뛸 때”라며 이같이 말했다.

그는 “여러 가지 여당의 실정 그리고 더불어민주당의 폭정에 대해 우리가 하나로 힘을 합쳐 싸울 때”라며 “이제 당내 인사들이 우리 당내 문제에 천착하기보다 대여 투쟁에 집중해 줄 것을 당부한다”고 밝혔다. 이어 “우리가 당내 문제에 머무르며 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라 제대로 된 대여 투쟁을 통해 지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때”라고 재차 강조했다.

장 대표는 아울러 “당직을 맡고 있는 모든 분은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 줄 것을 당부한다”고 주문했다.

또 “당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디 한마디는 당의 입장으로 비칠 수 있고 더 큰 무게감을 갖기 마련”이라며 “따라서 당직을 맡고 있는 모든 분이 오로지 지방선거 승리를 위해 힘을 합친다는 의미에서 앞으로 대여 투쟁, 이재명 정부 실정을 비판하고 국민에게 알리는 데 힘을 모아달라”고 말했다.

앞서 국민의힘 전체 의원 명의로 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’을 채택한 이후 당내에서는 지도부가 실질적인 후속 조치를 서둘러야 한다는 기류가 형성됐다. 당내 친한(친한동훈)계와 일부 소장파 의원들은 장 대표에게 한동훈 전 대표와 친한계 등에 대한 윤리위 징계 철회 및 윤리위원장 해촉, ‘윤 어게인’을 포함해 그들과 가깝다고 평가받는 당직자들에 대한 조치 등을 촉구했다.

결국 장 대표의 윤리위 추가 징계 논의 중단을 비롯한 이날 발언은 이 같은 요구를 일부 수용한 것이라 할 수 있다.

장 대표는 전날 “당대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고 당을 어떻게 이끌어 갈지 고민하고 필요한 부분이 있다면 당대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 언급한 바 있다. 김해솔 기자


