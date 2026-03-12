사람과 유사하게 작업을 학습하고 실행해 일상적인 반복 작업을 수행할 수 있는 로봇 작업 AI(사진)가 개발됐다. 사람의 시범을 통해 작업을 학습하고 계층적 작업 수행 구조를 기반으로 복잡한 작업을 단계적으로 실행할 수 있어, 가정·사무공간은 물론 소매·물류 현장에서 인력이 많이 필요한 반복 작업의 자동화와 작업 부담 경감에 기여할 것으로 기대된다.

국가과학기술연구회(NST) 산하 한국기계연구원 AI로봇연구소 김정중 실장 연구팀은 물품 정리, 테이블 정리, 물품 조작 등 일상 작업을 수행하는 로봇 작업 AI를 개발했다고 12일 밝혔다. 사람의 작업 시범을 데이터화 하는 작업 추출 기술, 실제 공간을 가상환경으로 재현해 학습과 검증을 수행하는 작업 가상화(시뮬레이션) 기술, 그리고 로봇이 단계적으로 작업을 실행하도록 하는 계층적 작업 수행 AI로 구성된 시스템이다. 로봇 작업 AI는 사람이 작업하는 방식과 유사하게 시범을 통해 학습하고, 계층적으로 추론하고 수행하는 것을 특징으로 한다. 또한 가상화된 환경에서 데이터 생성 및 학습·검증이 가능하며, 이를 통해 다양한 상황에서도 안정적으로 수행 가능한 작업 기술이 생성된다.

로봇은 계층적 작업 수행 구조를 통해 작업을 단계적으로 실행함으로써 복잡한 일상 작업도 순차적으로 처리할 수 있다. 기존 로봇 작업 기술은 단일 작업 중심의 제한된 데이터셋이나 시뮬레이션 검증에 머무르는 경우가 많았다. 반면 이 기술은 ▷다양한 일상 작업을 포함한 데이터셋 구축 ▷실공간 가상화 ▷계층적 작업 수행 AI ▷실제 로봇 시스템 연동 및 실환경 검증까지 전 과정을 통합적으로 확보한 점에서 차별성을 갖는다.

연구팀은 서로 다른 유형의 작업을 안정적으로 처리할 수 있는 계층적 작업 수행 기술을 구현, 다양한 작업에서 90% 이상의 성공률을 달성했다. 개발된 로봇 작업 AI는 가정 및 사무공간의 서비스 업무를 비롯해 소매점 진열 정돈, 물류 현장의 피킹·정리 작업 등 다양한 작업에 폭넓게 활용 가능하다. 향후 로봇이 수행할 수 있는 작업 범위를 더욱 확대하고, 공간 및 물체 변화에 대한 적응성을 강화해 실제 서비스 환경에서의 활용도를 높일 계획이다. 구본혁 기자